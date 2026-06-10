WILLERは、TJMOOK「WILLERで旅するにっぽん」を6月15日に発売する。

同書は、宝島社が発行するWILLERグループ初の公式ファンブックで、高速バスや鉄道、レストランバス、オンデマンド交通など同社が展開する多様な移動サービスや、全国約200社の移動サービス等を扱う移動ポータルサイトを通じた旅のスタイルを紹介する内容とした。特別付録としてプレミア会員特典を利用できる「WILLER PREMIUM PASSPORT」が付く。価格は1,100円（税別）。

誌面では、夜行高速バス「WILLER EXPRESS」を使った弾丸旅行のモデルコース、会員制交流サイト上で話題となった運転士の技能コンテスト「トップガンコンテスト」、都内を巡りながら料理を提供する「東京レストランバス」、京都丹後鉄道で海の京都エリアを巡る特集などを掲載する。旅行の計画や移動手段の選択に関する情報を整理した構成とする。

「WILLER PREMIUM PASSPORT」の有効期間は取得から1年半で、WILLER EXPRESSや国内ツアー商品を対象とした1回の利用につき300円の割引、毎月の会員限定セール、当日に空席がある場合の無料シートランクアップのほか、無料招待券や限定品、旅先での追加サービス、優先窓口の案内などを受けられる。