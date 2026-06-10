夏の屋外プールでの日焼け体験を描いた漫画がSNSで話題を集めている。

【映像】ラッシュガード拒否した夫→まさかの結末に

投稿したのは、AK壱乃さん（@ichi_no_kuchi）。初めて屋外市民プールを訪れた父親が、周りの父親たちがラッシュガードを着ている理由を痛感する体験談を描いた内容の漫画を、Xに投稿した。

屋外プールを訪れた際、妻からラッシュガードの着用を勧められるも「俺はいいよ」と拒絶した夫。しかし帰宅後、待っていたのは「痛い」と声を漏らすほどのド級の日焼けで、夫は「だからみんな着てたのか」と納得。後日、同じプールでラッシュガードを着用した夫が、周囲の丸腰のパパたちを見つめながら「今夜わかるぞ『答え』が…俺はもう『こちら側』の人間」と不敵な笑みを浮かべている様子が描かれている。

「だからみんな着てたのか」痛い目を見て気づいた紫外線対策

投稿を見た人からは「こういう注意喚起、本当に助かる……」「ラッシュガードは、日焼け防止と濡れることで冷やす効果も」「泳ぐならプールの中だけど、見てる親は上半身が外だもんね」「夏って楽しい反面、油断すると本当に危険な季節でもあるから」といった声が寄せられた。

ニュース番組『わたしとニュース』は、AK壱乃さんを取材。「もうすぐ夏なので、同じ目にあう方が減ったらいいなという気持ちで再投稿しました。ラッシュガードを着るようになってからは、痛いほどの日焼けはしなくなりました！日焼け止めも、こまめに塗り直すようにしています」と語り、「同じ経験をした方が多く、紫外線対策をちゃんとしていこうと思いました」と話している。（『わたしとニュース』より）