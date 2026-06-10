見取り図・リリー、“愛妻家タレント”を宣言「杉浦太陽さんがライバルです」 結婚発表後初の公の場
お笑いコンビ・見取り図のリリー（42）が10日、都内で行われたLIFULL HOME’Sのイベント『賃貸管理のプロに聞く！夏の賃貸トラブル相談室』に登場。5月下旬に、元岡山放送アナウンサーで現在は芸能事務所セント・フォースに所属する今川菜緒（29）との結婚を発表して以降、初の公の場となった。
【写真】かっちりスーツを着て仲良く並ぶ見取り図盛山＆リリー
同イベントに相方の盛山晋太郎（40）とともに登場すると、司会者から冒頭「ご結婚おめでとうございます！」の声かけがあった。これにリリーは「ありがとうございます」と感謝すると、「引き続きといいますか…これからも愛妻家タレントとしてやっていこうと思います」とボケ交じりに意気込んだ。
また「杉浦太陽さんがライバルです」とタレントの辻希美（38）の夫でもある杉浦に宣戦布告。集まった報道陣を笑わせた。そして盛山もリリーの結婚に関して、「本当に雹（ひょう）が降るかと思いました。結婚する気一切ないと思っていたんで」と驚きを語った。
リリーは5月27日深夜放送のTBSラジオ『スタンド・バイ・見取り図』内で結婚を発表し「紆余曲折ありましたけど、先日籍を入れました」と語り、婚姻届の証人は、盛山が務めたことも明かされた。
【写真】かっちりスーツを着て仲良く並ぶ見取り図盛山＆リリー
同イベントに相方の盛山晋太郎（40）とともに登場すると、司会者から冒頭「ご結婚おめでとうございます！」の声かけがあった。これにリリーは「ありがとうございます」と感謝すると、「引き続きといいますか…これからも愛妻家タレントとしてやっていこうと思います」とボケ交じりに意気込んだ。
リリーは5月27日深夜放送のTBSラジオ『スタンド・バイ・見取り図』内で結婚を発表し「紆余曲折ありましたけど、先日籍を入れました」と語り、婚姻届の証人は、盛山が務めたことも明かされた。