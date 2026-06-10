ローラー滑り台などが子どもたちに人気の中井中央公園＝中井町比奈窪

わが町の魅力を教えてください─。神奈川県中井町が誘客策のヒントを探ろうと、旅行会社やメディアを招いたツアーを２年ぶりに企画している。外部の視点でこれまでにない見どころを発掘しようという試みで、過去のツアーではバス旅行のコースに採用された例もある。町は「都内や横浜、川崎といった都会の方に興味を持ってもらいたい。忖度（そんたく）なく、改善点も挙げてほしい」と意気込んでいる。

牧歌的な里山が広がる中井には、静かで落ち着いた雰囲気が漂う。ただ当たり前にある風景の貴重さも生活者は見過ごしがちだ。「自分たちでは分からない良さがあるかもしれない。プロの目で教えてもらえれば胸を張ってＰＲできるはず」と町産業環境課。今まで見落としがちだった魅力を掘り起こし、露出を高めていくことを目指す。

町はこれまで、「里都（さと）まち」をキーワードにプロモーションを展開。「観光地がない」とはいうものの、町内には潜在能力を秘めたスポットが点在する。

中井中央公園（同町比奈窪）は全長１０１メートルのローラー滑り台や水辺の広場などが子どもたちに人気で、交流拠点でもある里都まちカフェもにぎわう。文化施設では生活用具を中心に所蔵する私設博物館の江戸民具街道（同町久所）などがある。それらをツアー形式で紹介し、売り出し方や改善策を含めて忌憚（きたん）のない意見を求めていく。