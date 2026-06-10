『チー付与』10月放送でティザービジュアル＆PV公開 山下大輝、Lynn、青山吉能らキャスト9人一挙発表
テレビアニメ『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 〜俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？〜』（公式略称：チー付与）が、10月からテレ東系列で放送されることが発表され、ティザービジュアルとティザーPVが公開された。あわせて、山下大輝、Lynn、青山吉能、富田美憂、潘めぐみ、小原好美、岡本信彦、古川慎、柴田理恵ら豪華キャスト9人が一挙発表となり、キャスト・監督・スタッフらのコメントとキャラクター立ち絵が到着した。
【画像】太もも上部の絶対領域！マーガレット・エルスなどキャラクター9人立ち絵
ティザービジュアルでは、レイン、リリィ、マーガレットの3人が“何か”を見据える構図が描かれている。影に浮かび上がるのは、圧倒的な存在感を放つドラゴン。リリィやマーガレットが緊張をにじませる中――なぜかレインだけが、楽しそうに笑っている。
ティザーPVでは、理不尽にギルドを追放されたレインが、S級冒険者リリィと出会い、憧れだった“冒険”へと踏み出す姿が描かれる。さらに、レインが関わっていく青の水晶ギルドの面々をはじめ、危うさと狂気をはらんだキャラクターたちが次々と登場し、物語は一筋縄ではいかない様相を見せていく。
主人公のレイン・ガーランド役は山下大輝、冒険者のリリィ・フラムベル役はLynn、マーガレット・エルス役は青山吉能、暗殺者のミラベル役は富田美憂、ギルドマスターのエルシー・ゾラ役は潘めぐみ、ギルド受付嬢のニーナ役は小原好美、半分役は岡本信彦、コーネリアス役は古川慎、暗殺の母役は柴田理恵に決定した。
監督を務めるのは、本間修氏。シリーズ構成は米内山陽子氏が担当する。本作では、キャラクターたちがそれぞれのセカンドライフを自由に駆け抜ける姿と、思わず共感してしまう人間ドラマが描かれる一方、レインを中心に展開される予測不能でカオスなギャグコメディも大きな魅力。清澤唯人氏、合田真さ美氏の2人がキャラクターデザイン＆総作画監督を務め、キャラクターと物語の魅力をアニメならではの表現で一気に引き上げる。
本作は、累計発行部数が130万部（電子書籍含む）を突破した話題作。新エピソード配信のたびに関連キーワードがXのトレンドに度々ランクインするなど、大きな注目を集めてきた。原作小説の六志麻あさ氏が「※小説版と漫画版で内容が99割程度違うので、ご注意ください。」(※「小説家になろう」より引用／原文ママ)と語るほど、小説版とコミック版では異なる物語が描かれており、先の読めない展開も本作の大きな魅力となっている。
■キャストコメント
▼レイン・ガーランド 役：山下大輝
熱にうなされている時に見る夢のような…カオスがそこにはありました。最初は怖くて近づかないようにしていたけれど、いつの間にかカオスくんの方からこんにちはしてくるような。家の中にいて、帰ったら家族面しておかえりって言ってくるような…何を言ってるかって？僕にも分からない。でもあれです誰かが言っていた、考えるな感じちゃいなよってやつだと思います。
▼リリィ・フラムベル役：Lynn
オーディションに際して漫画を読ませていただいたのですが、いい意味で「なんだこの力の抜けたような作画は！なんだこの主人公は！そして周りどうした!?」と頭の中でツッコミながら楽しく読み進めました。まさか自分がリリィを任せてもらえるなんて夢にも思わず、アフレコも、これは夢かも？と頭がクラクラしながら毎回気張ってました！めーちゃ面白くなってると思うので、絶対見てくれよなああああ！
▼マーガレット・エルス役：青山吉能
この度マーガレットの声を担当することになりました、青山吉能です。大切な人を失った強い喪失感や後悔、そんな絶望によって培われた実力。飄々として見えるその姿の裏側にある彼女の覚悟を、お声でも表現しようと全力で努めました。レインたちの壮大な冒険が、本作をご覧いただいた皆さんに多くの勇気や笑顔(と困惑)を与えてくれると確信しています。皆さまどうぞ放送をお楽しみにお待ちください。ってどんぐりが言ってました！ね、どんぐり！
▼ミラベル役：富田美憂
ミラベルを演じさせていただきます、富田美憂です。オーディションの話を頂いた際に｢とんでもない作品のオーディションが来たぞ、、、！｣と思ったのを覚えています。｢他の現場で、やりすぎてNGと言われるくらいのことをやってください｣という話だったので、己のストッパーを壊しまくり、とにかく思い切りの良さを大切に収録に挑ませていただきました。視聴者の皆さんを置いてきぼりにしてしまうのではと思うくらいの勢いがある作品ですので、是非皆さんも食らいついてきていただけるとうれしいです！
▼エルシー・ゾラ役：潘めぐみ
追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。〜俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？〜ですか？と思いました。いいですか、皆さん。ついてきてくださいね？とにもかくにも、すんごいものがアニメとなって生み落とされようとしている…。（ｺﾞｺﾞｺﾞｺﾞｺﾞｫｫｫｫｫｵ…ッ）
▼ニーナ役：小原好美
武器や防具を魔力で強化できるなんて、本来めちゃくちゃカッコいい主人公に、カッコいい世界線が待っているのかと思いきや…（笑）。本作では全員が全力で楽しんで本気でふざけて演じています。笑いを堪えるのが大変な楽しい現場だったので、アニメでどんなふうになるのかとっても楽しみです。変顔のシーン早くみたい！（笑）よろしくお願いします！
▼半分役：岡本信彦
半分役の岡本信彦です。まず作品の空気感がとても好みでして、声の芝居も、展開や内容に合わせてとんでもない勢いに仕上がっております。その中でも半分はシリアスな芝居で挑んでます。ぜひこの「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 〜俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？〜」のグルーヴ感を楽しんでください。
▼コーネリアス役：古川慎
残った人たちのほう、コーネリアスの声を担当させていただきます古川慎です。それにしてもタイトルが長文…！参加した回のアフレコの記憶は皆さんのこだわりがぎゅっと詰まった時間で占められています。きっと楽しい作品になると思いますので、ご覧いただけますと嬉しいです！よろしくお願いします！
▼暗殺の母役：柴田理恵
最初に台本を読んだとき何のことだかさっぱりわかりませんでした。その後、原作の漫画を読みましたが、やっぱりわかりませんでした。でもわからないのに面白いんです。とにかく夢中で読みました。どうやら、私の役は「毒親」らしいということがわかりました。そしてこの娘は毒親からの自立を目指しているらしい。それにしても「暗殺の母」って--。でもこれが読み進めていくと、この母、なんとも愛おしいんです。まじめで一途で必死でかわいい。すっかり好きになりました。そして収録の現場。とにかく声優さんたちの熱量がものすごい！そして声だけでの多彩な感情表現がものすごい！ずっと感動しながらの収録でした。とにかく観ていただきたいです。漫画を超えるおもしろい作品になること間違いなしです。
■スタッフコメント
▼監督：本間修
「チー付与のアニメ化をさせて下さい！」と講談社さんに相談させていただいたのが2023年の年始。担当編集の方がアニメ化部署に映像化の話を振って「苦笑い」されてからあまり間を置かずに企画が始動したわけです。そんな早くから動いていたにも関わらず、長らくお待たせしてしまって本当に申し訳ありません!!お待たせしている間にも原作の人気がどんどんと大きくなっていき、そのぶんプレッシャーも大きくなっておりますが、ファンの皆様の期待に応えることのできる作品になるよう、スタッフ一同頑張って制作中です！何卒ご期待ください!!
▼シリーズ構成：米内山陽子
チー付与、アニメ化。何度聞いても驚きますね。私もです。この最強におもろい原作を、最高におもろいアニメにするために、P.A.WORKSさんとパーティを組みました。現場では本間監督がずっと変なこと喋っててレインみたいです。私は自認リリィとして監督にギャーギャー言いながらついて行きます。レイン、私のパソコンに強化付与してくれよ。くせ毛も直してくれよ。ネギなかったからネギも買っといてくれよ。あと、世界を平和にしてくれよ。ご期待ください。
▼キャラクターデザイン／総作画監督：清澤唯人
レインを描き続けた結果、たまにレインが正しく見える瞬間があります。そのたびに休憩を取るようにしており、最近はキャラクターを描いている時間より休憩の時間の方が多くなってきました。それでも制作は順調に進行していますので、放送をお楽しみに！
▼ギャグ・サブキャラクターデザイン／総作画監督：合田真さ美
声優さんのお芝居が乗ってレインがリアリティのあるうざさになっているところが見どころです。でも時々自分がこの現場にとってレインといううざい立ち位置だったらどうしようと思い怖くなることがあります。お、おれのことか〜?!
ティザービジュアルでは、レイン、リリィ、マーガレットの3人が“何か”を見据える構図が描かれている。影に浮かび上がるのは、圧倒的な存在感を放つドラゴン。リリィやマーガレットが緊張をにじませる中――なぜかレインだけが、楽しそうに笑っている。
ティザーPVでは、理不尽にギルドを追放されたレインが、S級冒険者リリィと出会い、憧れだった“冒険”へと踏み出す姿が描かれる。さらに、レインが関わっていく青の水晶ギルドの面々をはじめ、危うさと狂気をはらんだキャラクターたちが次々と登場し、物語は一筋縄ではいかない様相を見せていく。
主人公のレイン・ガーランド役は山下大輝、冒険者のリリィ・フラムベル役はLynn、マーガレット・エルス役は青山吉能、暗殺者のミラベル役は富田美憂、ギルドマスターのエルシー・ゾラ役は潘めぐみ、ギルド受付嬢のニーナ役は小原好美、半分役は岡本信彦、コーネリアス役は古川慎、暗殺の母役は柴田理恵に決定した。
監督を務めるのは、本間修氏。シリーズ構成は米内山陽子氏が担当する。本作では、キャラクターたちがそれぞれのセカンドライフを自由に駆け抜ける姿と、思わず共感してしまう人間ドラマが描かれる一方、レインを中心に展開される予測不能でカオスなギャグコメディも大きな魅力。清澤唯人氏、合田真さ美氏の2人がキャラクターデザイン＆総作画監督を務め、キャラクターと物語の魅力をアニメならではの表現で一気に引き上げる。
本作は、累計発行部数が130万部（電子書籍含む）を突破した話題作。新エピソード配信のたびに関連キーワードがXのトレンドに度々ランクインするなど、大きな注目を集めてきた。原作小説の六志麻あさ氏が「※小説版と漫画版で内容が99割程度違うので、ご注意ください。」(※「小説家になろう」より引用／原文ママ)と語るほど、小説版とコミック版では異なる物語が描かれており、先の読めない展開も本作の大きな魅力となっている。
■キャストコメント
▼レイン・ガーランド 役：山下大輝
熱にうなされている時に見る夢のような…カオスがそこにはありました。最初は怖くて近づかないようにしていたけれど、いつの間にかカオスくんの方からこんにちはしてくるような。家の中にいて、帰ったら家族面しておかえりって言ってくるような…何を言ってるかって？僕にも分からない。でもあれです誰かが言っていた、考えるな感じちゃいなよってやつだと思います。
▼リリィ・フラムベル役：Lynn
オーディションに際して漫画を読ませていただいたのですが、いい意味で「なんだこの力の抜けたような作画は！なんだこの主人公は！そして周りどうした!?」と頭の中でツッコミながら楽しく読み進めました。まさか自分がリリィを任せてもらえるなんて夢にも思わず、アフレコも、これは夢かも？と頭がクラクラしながら毎回気張ってました！めーちゃ面白くなってると思うので、絶対見てくれよなああああ！
▼マーガレット・エルス役：青山吉能
この度マーガレットの声を担当することになりました、青山吉能です。大切な人を失った強い喪失感や後悔、そんな絶望によって培われた実力。飄々として見えるその姿の裏側にある彼女の覚悟を、お声でも表現しようと全力で努めました。レインたちの壮大な冒険が、本作をご覧いただいた皆さんに多くの勇気や笑顔(と困惑)を与えてくれると確信しています。皆さまどうぞ放送をお楽しみにお待ちください。ってどんぐりが言ってました！ね、どんぐり！
▼ミラベル役：富田美憂
ミラベルを演じさせていただきます、富田美憂です。オーディションの話を頂いた際に｢とんでもない作品のオーディションが来たぞ、、、！｣と思ったのを覚えています。｢他の現場で、やりすぎてNGと言われるくらいのことをやってください｣という話だったので、己のストッパーを壊しまくり、とにかく思い切りの良さを大切に収録に挑ませていただきました。視聴者の皆さんを置いてきぼりにしてしまうのではと思うくらいの勢いがある作品ですので、是非皆さんも食らいついてきていただけるとうれしいです！
▼エルシー・ゾラ役：潘めぐみ
追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。〜俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？〜ですか？と思いました。いいですか、皆さん。ついてきてくださいね？とにもかくにも、すんごいものがアニメとなって生み落とされようとしている…。（ｺﾞｺﾞｺﾞｺﾞｺﾞｫｫｫｫｫｵ…ッ）
▼ニーナ役：小原好美
武器や防具を魔力で強化できるなんて、本来めちゃくちゃカッコいい主人公に、カッコいい世界線が待っているのかと思いきや…（笑）。本作では全員が全力で楽しんで本気でふざけて演じています。笑いを堪えるのが大変な楽しい現場だったので、アニメでどんなふうになるのかとっても楽しみです。変顔のシーン早くみたい！（笑）よろしくお願いします！
▼半分役：岡本信彦
半分役の岡本信彦です。まず作品の空気感がとても好みでして、声の芝居も、展開や内容に合わせてとんでもない勢いに仕上がっております。その中でも半分はシリアスな芝居で挑んでます。ぜひこの「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 〜俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？〜」のグルーヴ感を楽しんでください。
▼コーネリアス役：古川慎
残った人たちのほう、コーネリアスの声を担当させていただきます古川慎です。それにしてもタイトルが長文…！参加した回のアフレコの記憶は皆さんのこだわりがぎゅっと詰まった時間で占められています。きっと楽しい作品になると思いますので、ご覧いただけますと嬉しいです！よろしくお願いします！
▼暗殺の母役：柴田理恵
最初に台本を読んだとき何のことだかさっぱりわかりませんでした。その後、原作の漫画を読みましたが、やっぱりわかりませんでした。でもわからないのに面白いんです。とにかく夢中で読みました。どうやら、私の役は「毒親」らしいということがわかりました。そしてこの娘は毒親からの自立を目指しているらしい。それにしても「暗殺の母」って--。でもこれが読み進めていくと、この母、なんとも愛おしいんです。まじめで一途で必死でかわいい。すっかり好きになりました。そして収録の現場。とにかく声優さんたちの熱量がものすごい！そして声だけでの多彩な感情表現がものすごい！ずっと感動しながらの収録でした。とにかく観ていただきたいです。漫画を超えるおもしろい作品になること間違いなしです。
■スタッフコメント
▼監督：本間修
「チー付与のアニメ化をさせて下さい！」と講談社さんに相談させていただいたのが2023年の年始。担当編集の方がアニメ化部署に映像化の話を振って「苦笑い」されてからあまり間を置かずに企画が始動したわけです。そんな早くから動いていたにも関わらず、長らくお待たせしてしまって本当に申し訳ありません!!お待たせしている間にも原作の人気がどんどんと大きくなっていき、そのぶんプレッシャーも大きくなっておりますが、ファンの皆様の期待に応えることのできる作品になるよう、スタッフ一同頑張って制作中です！何卒ご期待ください!!
▼シリーズ構成：米内山陽子
チー付与、アニメ化。何度聞いても驚きますね。私もです。この最強におもろい原作を、最高におもろいアニメにするために、P.A.WORKSさんとパーティを組みました。現場では本間監督がずっと変なこと喋っててレインみたいです。私は自認リリィとして監督にギャーギャー言いながらついて行きます。レイン、私のパソコンに強化付与してくれよ。くせ毛も直してくれよ。ネギなかったからネギも買っといてくれよ。あと、世界を平和にしてくれよ。ご期待ください。
▼キャラクターデザイン／総作画監督：清澤唯人
レインを描き続けた結果、たまにレインが正しく見える瞬間があります。そのたびに休憩を取るようにしており、最近はキャラクターを描いている時間より休憩の時間の方が多くなってきました。それでも制作は順調に進行していますので、放送をお楽しみに！
▼ギャグ・サブキャラクターデザイン／総作画監督：合田真さ美
声優さんのお芝居が乗ってレインがリアリティのあるうざさになっているところが見どころです。でも時々自分がこの現場にとってレインといううざい立ち位置だったらどうしようと思い怖くなることがあります。お、おれのことか〜?!
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