【男性が選んだ】最もイケメンだと思う「STARTO社所属の若手タレント」ランキング！ 2位「永瀬廉」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月13〜27日の期間、全国10〜70代の男性200人を対象に、STARTO社所属の若手タレントに関するアンケートを実施しました。その中から、最もイケメンだと思う「STARTO社所属の若手タレント」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、King & Princeの永瀬廉さんです。「顔面国宝」と讃えられるイケメンの永瀬廉さんですが、彼自身は美しさについて「自分を見失わずに人生を歩んでいけるブレない強さ」だと語っています。多忙な中で大学を卒業する努力家でありながら、休日は家でダラダラ過ごすのが好きという飾らない一面も持ち合わせており、そのギャップが魅力です。
▼回答者コメント
「小顔で顔立ちが整っている。どんな髪型でも似合っていると感じる」（20代男性／岩手県）
「どこから見てもシャープで美しい完璧な顔立ちをしており、国宝級イケメンランキングで殿堂入りを果たすなど、誰もが納得する華のある端正なルックスの持ち主だからです」（30代男性／愛知県）
「彼は男性でも好きになるような顔立ちで王道型であるので万人受けしやすいと思う」（20代男性／和歌山県）
圧倒的な得票数で1位に輝いたのは、Snow Manの目黒蓮さんでした。1997年生まれ、東京都出身です。雑誌の「国宝級イケメンランキング」で連覇を果たし、見事殿堂入りした誰もが認めるイケメンです。185cmの長身と甘く端正なルックスで多くの人を虜にする一方、演技やパフォーマンスには非常にストイックに向き合うという内面とのギャップで絶大な支持を集めています。
▼回答者コメント
「高身長でスタイルが良く、クールさと優しそうな雰囲気を両方持っているところが最もイケメンだと思う理由です」（20代男性／愛知県）
「顔の造形ではやはりこの人でしょう。人目を引く端正な顔立ちで、多くの人がイケメンだと認めるでしょう」（60代男性／新潟県）
「高身長でスタイルが良く顔立ちも整っているため率直に最もイケメンだと思うからです」（40代男性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：永瀬廉（King & Prince）／22票
2位に選ばれたのは、King & Princeの永瀬廉さんです。「顔面国宝」と讃えられるイケメンの永瀬廉さんですが、彼自身は美しさについて「自分を見失わずに人生を歩んでいけるブレない強さ」だと語っています。多忙な中で大学を卒業する努力家でありながら、休日は家でダラダラ過ごすのが好きという飾らない一面も持ち合わせており、そのギャップが魅力です。
「小顔で顔立ちが整っている。どんな髪型でも似合っていると感じる」（20代男性／岩手県）
「どこから見てもシャープで美しい完璧な顔立ちをしており、国宝級イケメンランキングで殿堂入りを果たすなど、誰もが納得する華のある端正なルックスの持ち主だからです」（30代男性／愛知県）
「彼は男性でも好きになるような顔立ちで王道型であるので万人受けしやすいと思う」（20代男性／和歌山県）
1位：目黒蓮（Snow Man）／86票
圧倒的な得票数で1位に輝いたのは、Snow Manの目黒蓮さんでした。1997年生まれ、東京都出身です。雑誌の「国宝級イケメンランキング」で連覇を果たし、見事殿堂入りした誰もが認めるイケメンです。185cmの長身と甘く端正なルックスで多くの人を虜にする一方、演技やパフォーマンスには非常にストイックに向き合うという内面とのギャップで絶大な支持を集めています。
▼回答者コメント
「高身長でスタイルが良く、クールさと優しそうな雰囲気を両方持っているところが最もイケメンだと思う理由です」（20代男性／愛知県）
「顔の造形ではやはりこの人でしょう。人目を引く端正な顔立ちで、多くの人がイケメンだと認めるでしょう」（60代男性／新潟県）
「高身長でスタイルが良く顔立ちも整っているため率直に最もイケメンだと思うからです」（40代男性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)