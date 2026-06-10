歌手で映画コメンテーターのタレントLiLiCo（55）が9日、日本テレビ系「上田と女がDFFPに吠える夜」（火曜午前0時9分）に出演。新人時代にVシネマの会社に売り込みに行ってたときにあいさつもできず容姿だけで相手にされなかったことを明かした。

この日は「ルッキズム」が番組テーマ。MCくりぃむしちゅー上田晋也が「LiLiCoさんはルッキズムにとらわれていることなんてある？」と尋ねた。

スウェーデン・ストックホルムで生まれ育ち、アイドル歌手になりたくて18歳で来日したLiLiCoは「芸能界に入って、日本にきていっぱい夢を持ってきたんですけれども、当時Vシネとかスゴい流行っていて、なんでもやりたい、出たい、使ってください、みたいな、売り込みに行ったんですよ、Vシネの会社に。で、ドアを開けたら『キミ、背が高すぎて、口が大きすぎる』って言われたんですよ、いきなり。何のあいさつもする前に。だから、そこで話が終わったんですよ。で『こんな口のおおきな人はいない…いらないし』」と言われて気持ちがぺしゃんこになって何もできなかったと話した。

上田は「こんなにはっきりとデリカシーのないことを言うもんですかね」と返した。LiLiCoは「ずっといろんなこと言われてきました」と笑顔で返答した。

LiLiCoは身長168センチ。