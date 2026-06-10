クラウンシリーズで最も身近な存在

自動車業界では電動化や多様化の流れがさらに進み、かつてのように「高級セダン＝高級車」という単純な図式では語れない時代になっています。

そんななかで、長い歴史を持つ国産高級車ブランドがどのように新しい価値観へ対応しているのかに注目が集まっています。その代表格として挙げられるのがトヨタ「クラウン」です。

【画像】超いいじゃーん！ これがトヨタ「“一番安い”クラウン」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）

1955年に初代モデルが誕生したクラウンは、日本を代表する高級車として長年にわたり支持を集めてきました。

時代ごとにデザインや技術を進化させながらも、「上質な移動空間」という基本的な価値を守り続けてきた存在です。

企業経営者や公務員、さらには一般ユーザーまで幅広い層に親しまれ、日本の自動車文化において特別な地位を築いてきました。

そのクラウンが大きな転換点を迎えたのが2022年です。16代目クラウンでは、従来のセダン中心の展開から脱却し、複数のボディタイプを持つシリーズへと生まれ変わりました。

「クロスオーバー」「スポーツ」「セダン」「エステート」の4モデルが用意され、それぞれ異なるライフスタイルや用途に応えるラインナップとなっています。

この現行クラウンシリーズのなかで、最も購入しやすい価格設定となっているのが「クラウン クロスオーバー G」です。

クロスオーバーは、セダンの快適性とSUVの実用性を融合させたモデルとして開発され、従来のクラウンとは異なる魅力を持っています。

グレードは「RS」「Z」「G」の3種類で構成されており、Gはエントリーグレードに位置付けられています。

しかし、単純に装備を削減した廉価モデルではありません。クラウンらしい質感や快適性はしっかりと受け継がれており、価格を抑えながらも満足度の高い仕様となっています。

ボディサイズは全長4930mm×全幅1840mm×全高1540mm、ホイールベース2850mmです。

存在感のあるサイズでありながら、日常使いも考慮された設計となっており、都市部での運転にも配慮されています。SUV的な要素を取り入れたことで着座位置が高く、見晴らしの良さも魅力のひとつです。

外観では、すべての灯火類にLEDを採用しています。Bi-Beam LEDヘッドランプやLEDクリアランスランプによって先進的な印象を演出するとともに、夜間の視認性向上にも貢献しています。

また、19インチアルミホイールと225／55R19タイヤの組み合わせにより、堂々としたスタイルを実現しています。

ボディカラーは全11色を設定しています。ブラックやマッシブグレーメタリックといった定番色に加え、プレシャスシルバーやプレシャスホワイトパールなども用意されており、さらにツートンカラーも選択可能です。ユーザーの好みに応じて幅広い選択ができる点も魅力でしょう。

室内はブラック基調で統一され、落ち着きのある空間に仕上げられています。シートにはファブリックと合成皮革が組み合わされ、快適性と耐久性の両立を図っています。

室内寸法は長さ1980mm×幅1540mm×高さ1170mmで、大人がゆったりと過ごせる十分な広さを確保しています。

運転席周辺には本革巻きステアリングホイールを採用し、12.3インチTFTカラーメーターやマルチインフォメーションディスプレイも標準装備されています。

先進性と操作性を両立したコックピットは、長距離移動でも快適なドライブを支えてくれます。

安全装備についても充実しています。トヨタセーフティセンスが標準搭載されており、衝突回避支援や車線維持支援といった機能を利用できます。

さらに、「アドバンストドライブ（渋滞時支援）」や「アドバンストパーク（リモート機能付）」なども備えられ、運転時の負担軽減に大きく貢献しています。

パワーユニットには2.5リッターのハイブリッドシステムを搭載し、システム最高出力は234psを発揮。

駆動方式にはE-Four（電気式4WD）を採用し、状況に応じて後輪へ駆動力を配分することで高い安定性を実現しています。

さらにWLTCモード燃費は22.4km／Lを達成しており、高級車でありながら優れた経済性も兼ね備えています。

価格（消費税込み）は515万円で、最も安価な価格設定ながらクラウンブランドの魅力を十分に味わえるモデルとして存在感を放っています。

ネット上でもさまざまな意見が見られます。「この価格でクラウンに乗れるのは魅力的」「見た目が従来のクラウンより若々しい」「SUVとセダンの中間みたいで使いやすそう」「燃費22.4km／Lはかなり優秀だと思う」「エントリーグレードでも装備が充実している」「視界が広くて運転しやすそう」「19インチホイールの迫力がある」「昔のクラウンとは別物だけど面白い」という声が挙がっています。

伝統を守りながらも新しい方向性へ挑戦したクラウン クロスオーバー Gは、これからのクラウン像を示す重要なモデルとして注目され続けそうです。