【「ふしぎ遊戯 白虎仙記」6巻】 6月10日 発売 価格：594円

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小学館は、マンガ「ふしぎ遊戯 白虎仙記」の6巻を6月10日に発売する。価格は594円。

本作は渡瀬悠宇氏が手掛ける「ふしぎ遊戯」シリーズの最新作。「月刊フラワーズ」で連載が行なわれている。

6巻では鈴乃を助けてくれた踊り子・ドゥリンが後宮で舞いを披露するなか、窮地に立たされる。その一方、婚約者・正次との祝言を目前に控えた鈴乃は、現実世界からふたたび西廊国に渡りたいと願い、光に包まれる。

なお8月26日には、TVアニメ「ふしぎ遊戯」の初となるBlu-ray BOXが発売される予定となっている。

【「ふしぎ遊戯 白虎仙記」6巻あらすじ】

超ヒット「ふしぎ遊戯」シリーズ最後の物語

白虎七星士･昴宿。陰謀うずまく宮廷にて舞うーー……

「月華の舞」本番、皇帝の前で舞いを披露するドゥリンが窮地に立たされる。とっさに彼女を助けたネイランを見た皇帝は……？

一方、鈴乃は婚約者・正次との祝言目前、現実世界から再び西廊国へ渡りたいと願った末に光に包まれて……!?

異世界ファンタジー混迷の第６巻！

(C)渡瀬悠宇／小学館

