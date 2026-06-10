「ふしぎ遊戯 白虎仙記」6巻が本日発売！ “月華の舞”本番、窮地に立たされるドゥリン8月には初のBlu-ray BOXが発売
【「ふしぎ遊戯 白虎仙記」6巻】 6月10日 発売 価格：594円
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超ヒット「ふしぎ遊戯」シリーズ最後の物語
(C)渡瀬悠宇／小学館
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小学館は、マンガ「ふしぎ遊戯 白虎仙記」の6巻を6月10日に発売する。価格は594円。
本作は渡瀬悠宇氏が手掛ける「ふしぎ遊戯」シリーズの最新作。「月刊フラワーズ」で連載が行なわれている。
6巻では鈴乃を助けてくれた踊り子・ドゥリンが後宮で舞いを披露するなか、窮地に立たされる。その一方、婚約者・正次との祝言を目前に控えた鈴乃は、現実世界からふたたび西廊国に渡りたいと願い、光に包まれる。
なお8月26日には、TVアニメ「ふしぎ遊戯」の初となるBlu-ray BOXが発売される予定となっている。
【「ふしぎ遊戯 白虎仙記」6巻あらすじ】
🌟『ふしぎ遊戯 白虎仙記』🌟- 渡瀬悠宇◉ふし遊白虎🌟6巻6/10発売！ (@wataseyuu_) May 21, 2026
最新第❻巻 6/10（水）発売！
🌟 #ふしぎ遊戯 Blu-ray BOX
2026年8月26日(水)発売決定🎉https://t.co/8xwH94chCF…
ジャケットなど数点新規描き下ろし！
どちらも事前のご予約必須！
何卒宜しくお願い致します🙇♂️🙇🙇♀️#ふしぎ遊戯原画展
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超ヒット「ふしぎ遊戯」シリーズ最後の物語
白虎七星士･昴宿。陰謀うずまく宮廷にて舞うーー……
「月華の舞」本番、皇帝の前で舞いを披露するドゥリンが窮地に立たされる。とっさに彼女を助けたネイランを見た皇帝は……？
一方、鈴乃は婚約者・正次との祝言目前、現実世界から再び西廊国へ渡りたいと願った末に光に包まれて……!?
異世界ファンタジー混迷の第６巻！
(C)渡瀬悠宇／小学館