「神様ならちゃんとした態度取れよ」飲食チェーンで「お客様は神様」と逆ギレする迷惑客を黙らせた男性の一言 

飲食店での理不尽なトラブルは、店員の立場でなくても遭遇するだけでどっと疲れるものだ。

投稿を寄せた東京都の50代男性（事務・管理）は、朝食も取れずに仕事に忙殺された帰り、自宅最寄り駅で飲食チェーンに立ち寄った。注文を済ませて横を見ると、やばい客が目に飛び込んできたという。（文：法田ひまり）

「お前にそんなこと言われる筋合いはない！」迷惑客の逆ギレ

「明らかにガラの悪そうな男の子が、注文用タブレットの充電用コンセントを使って自分のスマホを充電しながらゲームをしていたんです」

コンセントには貼り紙の注意書きもあったようだが、店員が「こちらのコンセントは注文用タブレット専用なので、スマホの充電はおやめください」と声をかけた途端、男が怒鳴り散らした。

「うっせーな！金払ってるのは俺だ！お前にそんなこと言われる筋合いはない！」

男性が聞き流していると、奥から店長が登場。「あなた、前にも注意しましたよね。店の注意聞けないなら、お客さんでも何でもないので帰ってください」ときっぱり言い放った。

「俺に逆らっていいと思ってんのか！」

店長から退店を促された男だが、それでも引かなかった。

「お客さまは神様なんじゃねーのかよ！俺に逆らっていいと思ってんのか！」

真横でこれをやられた男性は、仕事の疲れもあってイラッとし、思わずボソッとこう呟いてしまった。

「神様なら神様らしくちゃんとした態度取れよ」

この一言が効いたのか、男は男性を睨みつけたものの何も言い返せず、そのまま悪態をつきながら店を出ていったという。

店長から「お騒がせしたお詫びに」と餃子をサービスされたという男性。しかし、すでにラーメン大盛りとチャーハンを頼んでいたため、「お腹がはち切れそうだったのは内緒です」と、嬉しい悲鳴とともにチャーミングに締めくくっていた。

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