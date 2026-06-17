米NVIDIAは6月16日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバとして、「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 610.62」を公開した。WHQL認証を受けており、NVIDIA App経由でダウンロードして適用できる。「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 610.62」公開。映像出力の不具合複数解消前回公開された「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 610.47」の後に不具合修正を目的とした「Hotfix Driver 610.52」がリリースされてい