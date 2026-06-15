歌手オリバー・ツリーさんの死亡が確認された。『AP通信』は6月14日（現地時間）、ブラジル・リオデジャネイロ西部上空でヘリコプター2機が衝突し、搭乗していた6人全員が死亡したと報道。【画像】ツリーさん、故人の“遺影加工”で炎上搭乗者名簿にはツリーさんの名前も含まれていたという。享年32。（写真＝オリバー・ツリーさんInstagram）ヘリコプターは衝突後、電気自動車の保管場付近に墜落し、複数の車両が燃えたと伝えられ