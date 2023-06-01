NY株式9日（NY時間13:20）（日本時間02:20）
ダウ平均　　　50515.90（-270.11　-0.53%）
ナスダック　　　25378.21（-551.45　-2.13%）
CME日経平均先物　64040（大証終比：-1360　-2.13%）

欧州株式9日終値
英FT100　 10227.33（-145.87　-1.41%）
独DAX　 24433.06（-183.16　-0.74%）
仏CAC40　 8203.43（+4.14　+0.05%）

米国債利回り
2年債　 　4.124（-0.037）
10年債　 　4.534（-0.028）
30年債　 　5.016（-0.019）
期待インフレ率　 　2.348（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.043（-0.017）
英　国　　4.903（-0.040）
カナダ　　3.493（-0.038）
豪　州　　4.920（+0.011）
日　本　　2.674（-0.043）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.65（-3.65　-4.00%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4282.50（-80.90　-1.85%）

ビットコイン（ドル）
61766.66（-1703.14　-2.68%）
（円建・参考値）
990万3049円（-273064　-2.68%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ