ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２７０ドル安 ナスダックは２．１％の大幅安
NY株式9日（NY時間13:20）（日本時間02:20）
ダウ平均 50515.90（-270.11 -0.53%）
ナスダック 25378.21（-551.45 -2.13%）
CME日経平均先物 64040（大証終比：-1360 -2.13%）
欧州株式9日終値
英FT100 10227.33（-145.87 -1.41%）
独DAX 24433.06（-183.16 -0.74%）
仏CAC40 8203.43（+4.14 +0.05%）
米国債利回り
2年債 4.124（-0.037）
10年債 4.534（-0.028）
30年債 5.016（-0.019）
期待インフレ率 2.348（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（-0.017）
英 国 4.903（-0.040）
カナダ 3.493（-0.038）
豪 州 4.920（+0.011）
日 本 2.674（-0.043）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.65（-3.65 -4.00%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4282.50（-80.90 -1.85%）
ビットコイン（ドル）
61766.66（-1703.14 -2.68%）
（円建・参考値）
990万3049円（-273064 -2.68%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50515.90（-270.11 -0.53%）
ナスダック 25378.21（-551.45 -2.13%）
CME日経平均先物 64040（大証終比：-1360 -2.13%）
欧州株式9日終値
英FT100 10227.33（-145.87 -1.41%）
独DAX 24433.06（-183.16 -0.74%）
仏CAC40 8203.43（+4.14 +0.05%）
米国債利回り
2年債 4.124（-0.037）
10年債 4.534（-0.028）
30年債 5.016（-0.019）
期待インフレ率 2.348（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（-0.017）
英 国 4.903（-0.040）
カナダ 3.493（-0.038）
豪 州 4.920（+0.011）
日 本 2.674（-0.043）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.65（-3.65 -4.00%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4282.50（-80.90 -1.85%）
ビットコイン（ドル）
61766.66（-1703.14 -2.68%）
（円建・参考値）
990万3049円（-273064 -2.68%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ