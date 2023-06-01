「ドラクエ」×「ロートジー」キングスライムデザインのコラボ第3弾目薬が本日発売キングスライムの目薬容器など遊び心溢れるデザインに！
ロート製薬は、スクウェア・エニックスのRPG「ドラゴンクエスト」とコラボレーションした「ロートジーキングスライム型目薬」を6月10日より数量限定で発売する。
「ロートジーb キングスライム目薬（以下、ロートジーb）」、「ロートジーコンタクトb キングスライム目薬（以下、ロートジーコンタクトb）」、「ロートジープロd キングスライム目薬（以下、ロートジープロd）」の3製品があり、価格はロートジーbが715円、ロートジーコンタクトbが825円、ロートジープロdが935円。それぞれ全国のドラッグストア、ECサイト等で順次発売される。なお、流通状況により、店頭での取り扱い開始時期が異なる場合がある。
商品概要
「ロートジー」は1987年の発売以来、確かな効き目と“目が覚めるような清涼感”で多くのユーザーから支持されてきたブランド。今回のコラボレーションは「ドラゴンクエスト」40周年の節目に合わせて実施される。
これまで同社は、2017年に当時30周年を迎えていた「ドラゴンクエスト」との初コラボレーションを実施。スライム型容器の目薬を発売している。3回目のコラボレーションとなる今回は、モンスター「キングスライム」型の特別仕様ボトルを採用。同社は「ドラゴンクエスト」40周年の節目に、「ロートジー」の爽快感で日常の疲れ目ケアを、もっと楽しく、もっと前向きに提案するとしている。
キングスライムを忠実に再現した、新しい大容量目薬
おなじみのスライム目薬たちが合体したような「キングスライム」デザインの目薬容器を採用。キングスライムらしいふくよかなフォルムで、最大級の存在感を実現しており、ツヤのある王冠キャップをあしらうことで、キングの名にふさわしい特別感のある仕様に仕上げられている。内容量は16mLで、通常品12mLに対して大容量となっている。
商品ボトル画像イメージ
キングスライムの重厚感を表現した商品パッケージ
パッケージには、キングスライムを目薬のしずく感になぞらえて、一から描き起こしたオリジナルデザインが採用されている。
王の威厳や登場感を高めるため、周囲に立ち込める煙の演出や、後ろにスライムたちが続く構図を取り入れ、世界観が描かれている。裏面では「ロートジー」の目覚めるような清涼感が「ドラゴンクエスト」の氷呪文「ヒャド」・「ヒャダルコ」・「マヒャド」をモチーフに表現されている。
商品パッケージ画像イメージ。（画像左から）ロートジーb、ロートジーコンタクトb、ロートジープロd
パッケージの内側にも、遊び心のある仕掛けを搭載
箱を開けると、懐かしいレトロ調の白黒バトル画面をモチーフにしたデザインが現われる。その上にキングスライム目薬を置くことで、スライムたちが合体したかのようなシーンを楽しめる遊び心のある仕掛けが施されている。また「ドラゴンクエスト」ファンが思わず探したくなるような、ささやかな隠し要素も盛り込まれている。
「ロートジープロd」商品パッケージ内側画像イメージ。【ロートジーキングスライム型目薬 商品概要】
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX