【ロートジーキングスライム型目薬（3製品）】 6月10日 発売 価格：715円～

ロート製薬は、スクウェア・エニックスのRPG「ドラゴンクエスト」とコラボレーションした「ロートジーキングスライム型目薬」を6月10日より数量限定で発売する。

「ロートジーb キングスライム目薬（以下、ロートジーb）」、「ロートジーコンタクトb キングスライム目薬（以下、ロートジーコンタクトb）」、「ロートジープロd キングスライム目薬（以下、ロートジープロd）」の3製品があり、価格はロートジーbが715円、ロートジーコンタクトbが825円、ロートジープロdが935円。それぞれ全国のドラッグストア、ECサイト等で順次発売される。なお、流通状況により、店頭での取り扱い開始時期が異なる場合がある。

商品概要

「ロートジー」は1987年の発売以来、確かな効き目と“目が覚めるような清涼感”で多くのユーザーから支持されてきたブランド。今回のコラボレーションは「ドラゴンクエスト」40周年の節目に合わせて実施される。

これまで同社は、2017年に当時30周年を迎えていた「ドラゴンクエスト」との初コラボレーションを実施。スライム型容器の目薬を発売している。3回目のコラボレーションとなる今回は、モンスター「キングスライム」型の特別仕様ボトルを採用。同社は「ドラゴンクエスト」40周年の節目に、「ロートジー」の爽快感で日常の疲れ目ケアを、もっと楽しく、もっと前向きに提案するとしている。

キングスライムを忠実に再現した、新しい大容量目薬

おなじみのスライム目薬たちが合体したような「キングスライム」デザインの目薬容器を採用。キングスライムらしいふくよかなフォルムで、最大級の存在感を実現しており、ツヤのある王冠キャップをあしらうことで、キングの名にふさわしい特別感のある仕様に仕上げられている。内容量は16mLで、通常品12mLに対して大容量となっている。

商品ボトル画像イメージ

キングスライムの重厚感を表現した商品パッケージ

パッケージには、キングスライムを目薬のしずく感になぞらえて、一から描き起こしたオリジナルデザインが採用されている。

王の威厳や登場感を高めるため、周囲に立ち込める煙の演出や、後ろにスライムたちが続く構図を取り入れ、世界観が描かれている。裏面では「ロートジー」の目覚めるような清涼感が「ドラゴンクエスト」の氷呪文「ヒャド」・「ヒャダルコ」・「マヒャド」をモチーフに表現されている。

商品パッケージ画像イメージ。（画像左から）ロートジーb、ロートジーコンタクトb、ロートジープロd

パッケージの内側にも、遊び心のある仕掛けを搭載

箱を開けると、懐かしいレトロ調の白黒バトル画面をモチーフにしたデザインが現われる。その上にキングスライム目薬を置くことで、スライムたちが合体したかのようなシーンを楽しめる遊び心のある仕掛けが施されている。また「ドラゴンクエスト」ファンが思わず探したくなるような、ささやかな隠し要素も盛り込まれている。

「ロートジープロd」商品パッケージ内側画像イメージ。

【ロートジーキングスライム型目薬 商品概要】

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX