◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月９日、栗東トレセン

今週もレジェンドの手綱さばきが光る。武豊騎手は、昨年覇者のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）と宝塚記念に参戦。１３、１４年に連覇したゴールドシップの子を、クロノジェネシス以来史上３頭目の連覇、そして史上初の父子連覇へ導く。

初コンビは２５年のドバイ・ターフ。５着に敗れたが、過去にコントロールが利かずに暴走したことがあるとは思えないほど抜群に折り合った。直線半ばまでハナに立ち、見せ場十分の競馬を展開した。続く宝塚記念でＧ１を初制覇し、石橋調教師も「ドバイの経験が生きて、あれだけのパフォーマンスを出してくれたね」と人馬を称賛する。

同レースでは、返し馬の技術も輝いていた。担当する上籠助手は「内ラチまでグッと行って、落ち着かせてくれたからスイッチオフになったかな」と振り返る。「自由にさせつつ、気持ちを落ち着かせてくれるんだよね」と信頼は絶大だ。

今年初戦の大阪杯（２着）から好調を維持しながら、馬体はシャープさを増している。単走だった１週前追い切りは少し気を抜く面を見せたが、力強い完歩で６ハロン８０秒８―１１秒１で駆け抜けた。指揮官は「（調教に騎乗した太宰）啓介は『先週よりすごく良かった』と言っていた。これで変わると思う。あとはスーパースターに任すだけ（笑）」と自信を深めてバトンを渡す。

その鞍上は先週の安田記念を８番人気のシックスペンスで制し、前人未到のＪＲＡＧ１・８５勝をマーク。５７歳２か月２４日での史上最年長Ｇ１制覇も達成した。殊勲のＶ後、武豊騎手は「非常に楽しみです。来週も（最年長）記録を更新したいと思います」と、力強く意気込んだ。春の総決算でも、豊コールを巻き起こす。（松ケ下 純平）