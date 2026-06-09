6月14日（日）よる10時30分より第10話（最終話）を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』。

日本のドラマ初出演で物語をドラマチックに盛り上げた韓国キャストのキム・ドワン、キム・ジュリョン、オ・マンソクが、それぞれ韓国と日本でのロケにてクランクアップした。

まずはミンソク（志尊淳）に数々の試練を与えた養母・キョンファ役のキム・ジュリョンが、オ・マンソク演じるジョンフンとのシーンを終え、ピースサインでクランクアップ。韓国ロケとあって、花束とプレゼントを持ってサプライズで登場した志尊淳と仁村紗和の姿に驚きながらも大喜び！「ありがとう〜！」と受け取ると、準備していたメモを手に「この作品をやっている間、本当に楽しくて幸せでした！そして皆さんが大好きです。ありがとうございました」と日本語で挨拶。充実感にあふれた笑顔を見せた。

続いて、養父・ジョンフン役を演じたオ・マンソクもクランクアップ。たびたび回想シーンに登場し重厚な存在感を見せたが、この日も第9話の印象的なエピソードとなったキョンファとの食事シーンを撮影。ラストカットを終えると、志尊が花束を渡して2人はがっちりとハグ！「本当にありがとうございました。本当に楽しかったです。また会いましょう！『10回切って倒れない木はない』ファイティン！」と流暢な日本語で感謝を伝え、残りの撮影にエールを送った。

そして、ミンソクとの兄弟愛で視聴者に多くの感動を与えた養兄・ヒスン役を演じたキム・ドワンは、志尊とのシーンを撮影するため日本でのロケでクランクアップを迎えた。拍手に包まれ「ありがとうございます！」と笑顔を見せるドワンを今作を通して公私ともに親交を深めた志尊が花束で祝福し、お互いに労うようにハグ！嬉しそうに花束を掲げて見せると、「とても楽しい撮影現場で、親切に接してくださり、演技もしやすい環境で皆さんに感謝しています。 とても良い思い出として残りそうです。本当にお疲れ様でした。 ありがとうございました」とスタッフへの感謝を伝えた。

最終話 あらすじ・予告動画も公開中：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/story/

■ストーリー

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク／青木照（志尊淳）。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子（仁村紗和）。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない…その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを…。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった…

困難な状況に陥りながらも、迷いながらも、諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。

■番組概要

『10回切って倒れない木はない』

2026年4月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

企画：秋元康

脚本：川粼いづみ 松島瑠璃子

主題歌：AI「It’s You」（EMI Records/UNIVERSAL MUSIC）

音楽：はらかなこ

演出：小室直子 内田秀実

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/

TVer：https://tver.jp/series/srv7am36zd

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