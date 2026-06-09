「ロッテ−中日」（９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

映画「スター・ウォーズ」をテーマとするイベントデー「ＳＴＡＲ ＷＡＲＳ ＮＩＧＨＴとして開催され、同シリーズの大ファンとして知られる俳優の恒松祐里が始球式を行った。

恒松が始球式を行うのは自身初。

スター・ウォーズの日（５月４日）にちなんだ背番号「５４」のユニホーム姿で登場。大きく振りかぶってからの一投はワンバウンドしながらも、捕手の構えたところにしっかりと収まった。

「８０点ですね。練習ではストライク行ってたんですけど、ワンバウンドしてしまったので」と残念そうに振り返った。「もう一回リベンジしに来たいです。次は１００点を目指して頑張りたいです」と“再登板”を熱望した。

この日は映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」の日米同時公開を記念した特別イベントとそいて、グラウンド内の右翼・左翼位置に映画最新作の主人公「グローグー」仕様の特別な芝生ペイントが施された。コスチュームキャラクターによる入場パレードも行われた。