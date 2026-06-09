「日経225先物」手口情報（9日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限2万5506枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月9日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万5506枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 25506( 22347)
バークレイズ証券 22605( 22065)
ソシエテジェネラル証券 24637( 21514)
HSBC証券 21114( 12133)
野村証券 51671( 11926)
JPモルガン証券 11484( 7736)
みずほ証券 16663( 7724)
モルガンMUFG証券 15860( 7529)
ゴールドマン証券 18817( 7499)
BNPパリバ証券 8179( 7347)
ビーオブエー証券 7790( 7316)
サスケハナ・ホンコン 3675( 3645)
SMBC日興証券 7481( 2648)
三菱UFJ証券 3412( 2459)
日産証券 2204( 2204)
シティグループ証券 5370( 2163)
大和証券 2862( 1634)
SBI証券 2619( 1625)
UBS証券 2163( 1604)
松井証券 943( 943)
楽天証券 244( 0)
三菱UFJeスマート 102( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 15113( 15113)
HSBC証券 21052( 12071)
ソシエテジェネラル証券 12674( 10443)
野村証券 46242( 10026)
ABNクリアリン証券 9718( 8023)
BNPパリバ証券 6826( 6612)
ゴールドマン証券 17611( 6548)
みずほ証券 13692( 6372)
モルガンMUFG証券 14554( 6220)
JPモルガン証券 7635( 5329)
日産証券 2724( 2724)
SMBC日興証券 7911( 2477)
ビーオブエー証券 2419( 2419)
三菱UFJ証券 1915( 1915)
シティグループ証券 3608( 1724)
大和証券 2274( 1592)
UBS証券 1153( 1093)
SBI証券 996( 812)
ドイツ証券 876( 476)
ナティクシス証券 312( 312)
楽天証券 84( 0)
三菱UFJeスマート 6( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 25506( 22347)
バークレイズ証券 22605( 22065)
ソシエテジェネラル証券 24637( 21514)
HSBC証券 21114( 12133)
野村証券 51671( 11926)
JPモルガン証券 11484( 7736)
みずほ証券 16663( 7724)
モルガンMUFG証券 15860( 7529)
ゴールドマン証券 18817( 7499)
BNPパリバ証券 8179( 7347)
ビーオブエー証券 7790( 7316)
サスケハナ・ホンコン 3675( 3645)
SMBC日興証券 7481( 2648)
三菱UFJ証券 3412( 2459)
日産証券 2204( 2204)
シティグループ証券 5370( 2163)
大和証券 2862( 1634)
SBI証券 2619( 1625)
UBS証券 2163( 1604)
松井証券 943( 943)
楽天証券 244( 0)
三菱UFJeスマート 102( 0)
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 15113( 15113)
HSBC証券 21052( 12071)
ソシエテジェネラル証券 12674( 10443)
野村証券 46242( 10026)
ABNクリアリン証券 9718( 8023)
BNPパリバ証券 6826( 6612)
ゴールドマン証券 17611( 6548)
みずほ証券 13692( 6372)
モルガンMUFG証券 14554( 6220)
JPモルガン証券 7635( 5329)
日産証券 2724( 2724)
SMBC日興証券 7911( 2477)
ビーオブエー証券 2419( 2419)
三菱UFJ証券 1915( 1915)
シティグループ証券 3608( 1724)
大和証券 2274( 1592)
UBS証券 1153( 1093)
SBI証券 996( 812)
ドイツ証券 876( 476)
ナティクシス証券 312( 312)
楽天証券 84( 0)
三菱UFJeスマート 6( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース