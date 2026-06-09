6月8日、TBSの田村真子アナウンサーが自身のインスタグラムを更新。ウエディングショットを公開し、話題となっている。

「田村さんは写真とともに、コメントで白い鳩の絵文字を添えていました。結婚式を挙げた際のオフショットなのでしょう。真珠のイヤリングを付ける横顔のショットや長い裾とベールがゴージャスな純白のウエディングドレス姿、華やかな振り袖姿など3枚の写真を投稿。ファンからは祝福や絶賛の声が寄せられています」（スポーツ紙記者）

実際にX上には

《田村真子アナのウェディングドレス姿美しすぎて本当に言葉を失った 昨年結婚発表された時も大祝福だったけど、今回のドレス姿は完全に女神降臨レベルで綺麗すぎる》

《和装も鮮やかで、普段の明るい印象とはまた違う華やかさがありますね》

といった声が多く上がっている。

1996年生まれで三重県出身の田村アナは上智大学文学部を卒業後、2018年にTBSに入社した。

「若手の頃は、報道や情報番組を中心に任されていました。2021年3月に放送開始した人気バラエティ番組『ラヴィット！』（TBS系）のMCにお笑いコンビ『麒麟』の川島明さんとともに抜擢。お笑い芸人からの無茶ぶりにも嫌がることなく応じたり、絶妙なツッコミを入れたりする姿が視聴者から人気を集め、知名度もアップ。2025年8月発売の1stフォトエッセイ『陽がのぼるほうへ』（太田出版）は重版されるなど、今やTBSのエースアナの1人です。

人気に加えて真面目な仕事ぶりとアナウンススキルの高さから『番組に起用したい』とオファーするプロデューサーは多くいますが、近年、加藤シルビアアナ、宇内梨沙アナ、田村アナと同期の良原安美アナなど退社するアナウンサーが増えており、田村アナだけに仕事が集中して体調を崩し退社されては困ると、彼女の意見にも耳を傾けながら番組を決めているそうです」（芸能記者）

一方のプライベートでは、2025年12月末に自身のInstagramで一般男性との結婚を発表した。

「当初は、田村アナの父親が厚生労働大臣や自民党副幹事長などを歴任した田村憲久衆議院議員であることから、相手の男性も政治家関係者かという声もあがっていました。しかし、2026年2月に『週刊新潮』が、お相手は《大手総合商社に勤務する30代の男性》《政財界では有名な華麗なる一族の御曹司》と報じています。

アイドル的な人気を誇る女性アナは、どうしても結婚を機に人気が落ちがちですが、田村アナの清楚な雰囲気と屈託のない笑顔は視聴者に好評です」（同前）

メッセージに添えられていた白い鳩は「平和」「愛」「夫婦円満」の象徴として、結婚式で用いられることもあるモチーフのひとつ。最愛のパートナーとともに、田村アナは一層の飛躍を遂げそうだ。