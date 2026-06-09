アリアナ・グランデ＆イーサン・スレーターが破局 『ウィキッド』共演で交際発展から3年
映画『ウィキッド』の撮影で知り合い、交際が伝えられていたアリアナ・グランデとイーサン・スレーターが、約3年の交際を経て破局した。
【写真】アリアナ、イーサンとの珍しい2ショット投稿 にっこり笑顔
Peopleによると、2人が別れたのは数ヵ月前。「円満な別れです。2人で時間をかけてじっくり考えた結果、別々の道を歩むことにしました。2人は今も友人同士で、お互いに支え合っています」と関係者が明かした。
二人はロンドンで行われた『ウィキッド』の撮影で知り合い、交際に発展。当時アリアナは不動産エージェントのダルトン・ゴメスとの離婚を発表したばかりで、イーサンも高校時代からの恋人と結婚していたことから、大きな注目を集めた。そのため関係について多くを語ることはなかったが、『ウィキッド』のプロモーションイベントなどでは仲むつまじい姿を見せていた。
一方、2ショットがあまり撮られないことから破局説が度々浮上。昨年11月には、『ウィキッド 永遠の約束』ロンドンプレミアの集合写真で、2人がそっけなく離れた場所に立っていたため破局が取り沙汰された。
この時は、プレミアに立ち会った複数の人物が、2人が舞台裏で手をつなぎ、親し気なしぐさを見せていたことを証言。また、2人とも多忙の中、お互いのために時間を作っていると情報筋が語っていた。
なおイーサンは11月、『ウィキッド 永遠の約束』ニューヨークプレミアで、グリンダ役のアリアナについて「この世のものとは思えないほど素晴らしい」と称賛。アリアナも今年3月、イーサンが主演＆脚本を務めたオフブロードウェイ舞台『Marcel on the Train（原題）』の千秋楽に寄せて、インスタグラムストーリーズで「誇りに思う」と綴っていたという。
【写真】アリアナ、イーサンとの珍しい2ショット投稿 にっこり笑顔
Peopleによると、2人が別れたのは数ヵ月前。「円満な別れです。2人で時間をかけてじっくり考えた結果、別々の道を歩むことにしました。2人は今も友人同士で、お互いに支え合っています」と関係者が明かした。
二人はロンドンで行われた『ウィキッド』の撮影で知り合い、交際に発展。当時アリアナは不動産エージェントのダルトン・ゴメスとの離婚を発表したばかりで、イーサンも高校時代からの恋人と結婚していたことから、大きな注目を集めた。そのため関係について多くを語ることはなかったが、『ウィキッド』のプロモーションイベントなどでは仲むつまじい姿を見せていた。
この時は、プレミアに立ち会った複数の人物が、2人が舞台裏で手をつなぎ、親し気なしぐさを見せていたことを証言。また、2人とも多忙の中、お互いのために時間を作っていると情報筋が語っていた。
なおイーサンは11月、『ウィキッド 永遠の約束』ニューヨークプレミアで、グリンダ役のアリアナについて「この世のものとは思えないほど素晴らしい」と称賛。アリアナも今年3月、イーサンが主演＆脚本を務めたオフブロードウェイ舞台『Marcel on the Train（原題）』の千秋楽に寄せて、インスタグラムストーリーズで「誇りに思う」と綴っていたという。