桃井かおり、小鉢のおかずがズラリと並んだ和のおうちごはんを披露「和食の宝石箱やぁ〜」「器のセレクトも楽しい」
俳優の桃井かおり（75）が8日、自身のインスタグラムを更新。小鉢のおかずがズラリと並んだ和のおうちごはんを披露した。
【写真】「和食の宝石箱やぁ〜」「器のセレクトも楽しい」小鉢のおかずがズラリ！和のおうちごはん披露の桃井かおり
2015年に年上の音楽プロデューサーと結婚し、現在はアメリカ・ロサンゼルスで暮らしている桃井。今回の投稿では「ちょこちょこと、なら、いくらあっても食べれる?」と切り出し、「茄焼き、ほうれん草お浸しにシラスパリパリ、大根おろしに蕪の葉の胡麻油炒め、お魚二種、蕪の味噌汁。食べれなくても置いておく」と、食材を無駄なく使いながらバリエーション豊かに仕上げたこだわりの献立が並んだ食卓をアップした。
コメント欄には「和食の宝石箱やぁ〜」「器のセレクトも楽しい」「ご馳走も愛も満載」「愛情懐石」「幸せ飯に乾杯」などの声が寄せられている。
【写真】「和食の宝石箱やぁ〜」「器のセレクトも楽しい」小鉢のおかずがズラリ！和のおうちごはん披露の桃井かおり
2015年に年上の音楽プロデューサーと結婚し、現在はアメリカ・ロサンゼルスで暮らしている桃井。今回の投稿では「ちょこちょこと、なら、いくらあっても食べれる?」と切り出し、「茄焼き、ほうれん草お浸しにシラスパリパリ、大根おろしに蕪の葉の胡麻油炒め、お魚二種、蕪の味噌汁。食べれなくても置いておく」と、食材を無駄なく使いながらバリエーション豊かに仕上げたこだわりの献立が並んだ食卓をアップした。
コメント欄には「和食の宝石箱やぁ〜」「器のセレクトも楽しい」「ご馳走も愛も満載」「愛情懐石」「幸せ飯に乾杯」などの声が寄せられている。