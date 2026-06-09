「度重なるケガによりプレー機会を失わせてしまった」退任の川崎コンディショニングコーチが自責の念「自身の力不足」

「度重なるケガによりプレー機会を失わせてしまった」退任の川崎コンディショニングコーチが自責の念「自身の力不足」