メッシが日本代表の印象を語る「今言えることはこのチームが…」
サッカーゲーム『eFootball™』のアンバサダーを務めるアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが新CMのメイキング映像で日本代表の印象を語った。
株式会社コナミデジタルエンタテインメントは9日、アンバサダーの日本代表MF久保建英とメッシが出演する『eFootball™』の新CM「JUST WATCHING?」の久保篇とメッシ篇を同日夜から全国のテレビ局やDAZNで順次放映開始すると発表した(一部地域を除く)。また、公式YouTubeチャンネルでも新CM映像をお披露目している。
併せてCM撮影時のメイキング映像が公開され、メッシはインタビューの中で「日本代表は打ち負かすのが難しい相手」と評した。
「日本代表は長年にわたってどんな相手に対しても戦い抜くチームであることを証明してきた」
「独自の哲学と戦術を持ってスタイルが確立されているチームだと思うよ。日本代表は打ち負かすのが難しいチームだし、最後まで戦い抜き、間違いなく重要な目標を達成するだろうね」
「もちろん、何事にも言えることだけど、サッカーは何が起こるか分からないものだからね。でも今言えることはこのチームが難しい相手だということだね」
また、10番を背負うことに関して「長い間、背番号10のユニフォームを着てこられたことは私にとって誇りです。その由来や、私たちの歴史、そして10番が持つ意味を考えると、アルゼンチン代表でこれほど長く背番号10を背負い、私にとって重要な多くの成果を挙げることができたことは、本当に大きな誇りです」と話した。
メッシは前回のカタールW杯で9大会ぶり3度目の優勝に貢献。今大会ではイタリア、ブラジルに続く史上3か国目の2連覇を目指す。
株式会社コナミデジタルエンタテインメントは9日、アンバサダーの日本代表MF久保建英とメッシが出演する『eFootball™』の新CM「JUST WATCHING?」の久保篇とメッシ篇を同日夜から全国のテレビ局やDAZNで順次放映開始すると発表した(一部地域を除く)。また、公式YouTubeチャンネルでも新CM映像をお披露目している。
「日本代表は長年にわたってどんな相手に対しても戦い抜くチームであることを証明してきた」
「独自の哲学と戦術を持ってスタイルが確立されているチームだと思うよ。日本代表は打ち負かすのが難しいチームだし、最後まで戦い抜き、間違いなく重要な目標を達成するだろうね」
「もちろん、何事にも言えることだけど、サッカーは何が起こるか分からないものだからね。でも今言えることはこのチームが難しい相手だということだね」
また、10番を背負うことに関して「長い間、背番号10のユニフォームを着てこられたことは私にとって誇りです。その由来や、私たちの歴史、そして10番が持つ意味を考えると、アルゼンチン代表でこれほど長く背番号10を背負い、私にとって重要な多くの成果を挙げることができたことは、本当に大きな誇りです」と話した。
メッシは前回のカタールW杯で9大会ぶり3度目の優勝に貢献。今大会ではイタリア、ブラジルに続く史上3か国目の2連覇を目指す。