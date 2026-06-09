ワールドカップ戦士が語る（１）

駒野友一インタビュー＠後編

「2006年・ドイツ」「2010年・南アフリカ」

◆駒野友一・前編＞＞2006年ドイツ大会は「ジーコ監督の信頼を得られなかった」

◆駒野友一・中編＞＞2010年ワールドカップ直前のメンバー変更「このタイミングで？」

ワールドカップ初のベスト８進出まで、あと一歩と迫った2010年・南アフリカ大会。パラグアイとの死闘の結果、日本は痛恨のPK失敗によって夢を断たれた。

悲劇の主人公となった駒野友一は、その深い悔しさを成長の糧（かて）へと変えた。４年後に雪辱を果たすべく、Jリーグで長く高い基準を維持し続けるプロフェッショナルであり続けた。

世界を知るサイドバックが、クラブの先輩・森保一監督率いる現在の日本代表の強みを分析し、北中米ワールドカップで「未踏の地」を目指す後輩たちへエールを送る。

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パラグアイ戦のPK失敗を糧に駒野友一はさらに成長を遂げた photo by AFLO



あのPK失敗は16年経った今でも、駒野は忘れることができないという。

「別にそこまで雰囲気に飲まれていたわけではないんです。PKも初めて蹴ったわけではないですからね。よりきわどいコースを狙って蹴ったことで、枠を外してしまったんです。

PKは前回のカタール大会でもいろいろと議論がありましたけど、もちろん運もあると思いますが、個人的には技術の問題だと思っています。だから僕が外したのも、細かいところのキックの質の問題。テクニックのミスだと思っている。自分の実力不足だし、技術のなさを露呈したキックだったと思っています」

泣き崩れる駒野に寄り添ったのは、同じ右サイドでコンビを組んだ松井大輔（グルノーブル）だった。

「その時はずっとそばに寄り添ってくれていたのはわかっていたんですけど、自分の世界に閉じこもっていたので、誰かとはわからなくて。あとから映像を見て松井だったとわかった。気持ち的に助けられましたね。

その後もいろんな選手から励ましの声をかけてもらったんですけど、あの1本で負けてしまったという責任は大きかったですし、申し訳ない気持ちだけでしたね」

それでもラウンド16進出を実現した日本において、4試合すべてにフル出場した駒野が果たした貢献は、決して小さくない。

「スタメンで試合に出られた大会でもありましたし、悔しさを味わった大会でもありました。ドイツ大会以降、基準を世界に向けてやってきたなかで迎えた大会でもあったので、ドイツの時と比べれば『世界により近づけた』と感じることもできました。

でも、あのPKを失敗したことで、取り返すためにももう一度、この舞台に立ちたいと思うようにもなりました。だから、日本に戻ってきて、世界への意識というものはより高くなったと思います」

【２度のワールドカップで得たもの】

期待されながらも未勝利でグループリーグ敗退に終わったドイツ大会。不安視されながらも躍進を遂げた南アフリカ大会。両方の大会に出場した駒野は、ふたつのチームの違いをどのように捉えているのか。

「やっぱり負けないためには、守備のところですよね。個人でもそうですけど、グループ・チームで守備の強度、意識を高く持ってやっていくことが大事だと思います。

もちろん勝ち進んでいくためには、得点も必要です。ドイツでは2点しか取れませんでしたが、南アフリカでは4点取りました。得点数は上がったわけですけど、どうやって点を取るのか、というところにこだわってやっていくことが、グループリーグを突破し、さらに勝ち上がるためのカギになるんじゃないでしょうか」

国を代表して戦うワールドカップの舞台は、果たしてどういったものだったのか。その後のキャリアに間違いなく大きな影響を与えたと、駒野は振り返る。

「サッカー選手である以上、誰もが目指す場所ですよね。僕は2度ワールドカップに出ることができましたけど、やっぱり出たことで世界を意識するようになりましたし、そのための向上心というものが生まれたと思います。

3度目は出られませんでしたが、PK失敗の悔しさを晴らすべく、ブラジル大会を目指してその後も高い意識をもってプレーしてきました。その意識というものは、ワールドカップに出たからこそ感じることができたもの。

今は海外でプレーする選手も増えて、日常的に高い基準を設定することができますが、日本でプレーしている選手はその基準をなかなか知ることができない。僕にとってはワールドカップがそれを感じさせてくれた場所なので、日本でプレーしていてもより高い意識や基準を持ち続けながら、キャリアを全うできたと思います」

現在の日本代表を率いる森保一監督とは、現役時代にサンフレッチェ広島でともにプレーした経験を持ち、コーチと選手の関係だった時期もあった。森保監督を身近で知る駒野には、今の日本代表はどのように映っているのだろうか。

【駒野が注目するサイドの選手】

「攻撃では、選手の特徴を生かしたサッカーをしていますよね。森保さんがその特徴を存分に出させてあげるようなチーム作りをしていると思います。でも、森保さんらしさを感じるのは、守備のところですね。そこの基準に達していない選手はスタメンで出られない、というのは見ていても思います。

僕が引退してコーチになった時に、ちょっと話したことがあるんですよ。やっぱりジュニア世代から守備のことを教えてあげないと、世界との差は広がってしまうとおっしゃっていました。世界と戦ううえでは、やっぱり守備が重要で、森保さんもそういう認識を持っているんだと思います」

前回大会ではドイツとスペインを撃破し、この4年の間にはアジア予選を危なげなく突破し、ブラジル、イングランドといった強豪国からも勝利を手にした。史上最強と謳われる今の日本代表の強みを、駒野はどこに感じているのか。

「ブラジルにしても、イングランドにしても、今まで勝てなかったチームに勝利できたのは、本当にすばらしいこと。一人ひとりの守備の意識もそうですし、チームとしての守備の連動性も備わっている。日本人の特徴でもある、粘り強く、あきらめずに戦うところが選手全員に植えつけられていて、それがピッチ上でも表現できているなと感じます。

ハイプレスだけではなく、あえて引いて守る時間もあるんですけど、そこを耐えしのいで、カウンターからでも、つなぎの部分からでも得点を取れる。相手や時間帯によって柔軟性のある戦いができているので、本当に成長が感じられる日本代表を今は見られているのではないでしょうか」

攻撃的な3-4-2-１の布陣で戦う今の日本代表には、サイドバック的な選手が少なくなっている。だがやはり、駒野は自身がプレーしたサイドの選手に注目しているという。

「伊東純也選手（ゲンク）はインサイドでもプレーしていますけど、右のウイングバックとしても結果を出していますし、中村敬斗選手（スタッド・ランス）は攻撃的な選手ですけど、サイドの守備もがんばることができる。ウイングバックは自分もやっていたポジションなので、彼らには注目していますね」

【ベスト16はもう突破できる】

森保監督も含め、前回大会を経験している選手が多いことも、大きなアドバンテージとなるはずだ。2大会連続でワールドカップに出場した駒野は、そのメリットを語る。

「初戦に向けてコンディションとメンタルをどうやって持っていくか......というところでは、やっぱり一度経験しているぶん、2回目のほうがうまくやれると思います。大会の雰囲気もそうですし、世界のレベルを体感していることもアドバンテージになるんじゃないでしょうか。

前回大会はベスト16で敗れましたし、今までの過去最高もベスト16ですけど、そこはもう突破できるんじゃないかなと思っています。そこを突破したら、さらに上まで行けるはずです」

北中米の地で日本代表は、"最高の景色"を見ることができるのか──。かつて悔しさを味わったワールドカップ戦士も、大きな期待を寄せている。

（文中敬称略／了）



【profile】

駒野友一（こまの・ゆういち）

1981年7月25日生まれ、和歌山県海南市出身。中学3年時に広島に転校し、サンフレッチェ広島ユースから2000年にトップチームへ昇格。プロ2年目からサイドバックで活躍したのち、2008年にジュビロ磐田へ移籍。その後、FC東京→アビスパ福岡→FC今治でプレーし、2022年に現役を引退する。現在は広島のジュニアチームのコーチを務める。2004年アテネ五輪、2006年＆2010年ワールドカップ出場。日本代表・通算78試合1得点。ポジション＝DF。身長173cm。