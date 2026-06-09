公開中の映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』で、ふたたび強烈な存在感を放っているサブ・ゼロ／ビ・ハン。演じるジョー・タスリムが、この人気キャラクターを中心としたスピンオフ企画の可能性について語っている。

『モータルコンバット』（2021）で初登場したタスリム版サブ・ゼロは、リン・クエイの暗殺者ビ・ハンとして、真田広之演じるハサシ・ハンゾウ／スコーピオンと因縁を結んだキャラクター。冷気を操る圧倒的な戦闘力と、容赦なき立ち回りによって、前作でもひときわ異質な恐怖を放っていた。続く『ネクストラウンド』でも、その存在感は健在だ。

米のインタビューで、サブ・ゼロのスピンオフに進展があるのかを尋ねられたタスリムは、「その話し合いはありました」と認めている。ただし、現時点で企画が正式に動いているわけではないようだ。

「状況次第です。まずはフランチャイズが生き残らなければいけません。それから、もし僕たちがどうにか……。まだ何も聞いていませんが、もし次に進むことになれば、その物語が実現する可能性はあります。」

つまり、サブ・ゼロ単独作のアイデアそのものは存在するものの、実現するかどうかは『モータルコンバット』映画シリーズの今後にかかっている、ということだろう。タスリム自身も「まだ何も聞いていない」としており、現段階ではあくまで“可能性”にとどまる。

もっとも、サブ・ゼロを主人公に据えた物語には十分な説得力がある。原作ゲームにおけるサブ・ゼロは、1992年の初代『Mortal Kombat』から登場するシリーズ屈指の人気キャラクター。スコーピオンと並ぶ顔役のひとりであり、冷気を操る忍者というビジュアル、リン・クエイという暗殺者集団の歴史、ビ・ハンからクワイ・リャンへと受け継がれる称号、兄弟の対比、スコーピオンとの因縁など、長年のゲームシリーズで積み重ねられてきた設定がある。

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実写映画版では、タスリム演じるビ・ハンがサブ・ゼロとして登場し、ハンゾウ／スコーピオンとの因縁が大きな見どころとなった。『ネクストラウンド』でその後の姿が描かれていることもあり、単独作が実現すれば、ビ・ハンという人物の過去や、リン・クエイの暗部、さらにはスコーピオンとの宿命をより深く描く機会にもなりそうだ。

すべてはまず、『モータルコンバット／ネクストラウンド』がどれだけ観客を熱狂させられるかにかかっている。氷の暗殺者が単独でスクリーンに立つ日は来るのか。『モータルコンバット／ネクストラウンド』は絶賛公開中だ。

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