6月9日（火）の「相席食堂」は……

群雄割拠のアイドル界で、今年、勝負をかけたいアイドル２人が相席旅に出る「今年が大事！頑張れ！アイドル相席」をお届けする。

今が頑張りどきのアイドルとして登場するのは、昨年末、４人体制で再スタートしたAぇ! group。今回は、グループ最年長の末澤誠也と最年少の佐野晶哉がAぇ! groupの威信を賭けてロケに挑む。

©ABCテレビ

福島県二本松市にやって来たのは、グループ最年少24歳の佐野。街を散策し、地元のお母さんと遭遇。聞けば、JAのお母さんたちが集まり、ピーマンの商品を作っているという。そんなお母さんと、音大卒でグループの歌詞を担当する佐野が音楽相席。「今の若い人の歌は速くて…」と敬遠するお母さんに、佐野はAぇ! groupのデビュー曲を歌って聴かせる。すると、２人がまさかの共鳴！？ 千鳥も仰天する展開に…！

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お母さんがオススメする屋内スポーツ施設へ向かう道中、「なにわ男子という超最強のライバルがずっと前を走っている。だから、なにわ男子がやっていないことを…」と、Aぇ! groupの苦悩を語りはじめる佐野。千鳥が「これは推し甲斐がある！」と応援モードになった、佐野が“普通のアイドル”ができなくなってしまったワケとは？

スポーツ施設ではスポーツクライミングに挑戦。自分を追い込み、「ミスしたら誰にも話してない（秘密を）暴露します」と宣言し、難しいクラスにチャレンジ。ミスした佐野が秘密を暴露しかけると、マネージャーから「事務所NG」が出てしまい、千鳥の妄想があれこれふくらむ！ すると、「初めて言うんですけど…」と佐野がついに思い切った話をしはじめる…！

さらに岳温泉では、なにわ男子が絶対にやらないバラエティーの王道で攻める佐野。服を脱ぎ、アイドルらしからぬ渾身の一撃を披露！その行動に千鳥が大爆笑！

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山々に囲まれ、森林浴発祥の地として知られる長野県木曽郡上松町。そんな自然豊かな町にやって来たのは、グループ最年長、31歳の末澤。「デビューまで15年かかった」という末澤は長い下積み時代を経て、29歳でようやくデビューした遅咲きのアイドルだ。尖っていた時期もあったことから“関西の狂犬”と言われたことも。

そんな末澤は地元の人にオススメされた“あげまつ豚”のカツカレーを味わい、相席客にオススメされた赤沢自然休養林へ。トロッコ列車に乗りたいと、発車時刻を待っている間、“関西の狂犬”ならではのエピソードを暴露！ さらに、浦島太郎伝説の残る絶景スポットで自然を満喫。「（こういう景色を見ると）頑張ってきてよかったなと思う」と、デビューしてからも苦労の連続だった末澤が心境を吐露する。

ジビエ工房では猟師のお父さんと相席。猪の肉まんや熊肉の鍋を味わい、上松町の自然を五感で満喫する。

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は6月9日よる11時10分から放送。TVerでも無料配信。