iPhoneの次期OS「iOS 27」が登場、iPhone 11以降をサポートし写真の読み込みや検索機能などが高速化
Appleの年次開発者会議「WWDC26」が日本時間の2026年6月9日(火)午前2時から開催され、その基調講演でiOS 27が発表されました。iOS 27はiPhone 11以降を引き続きサポートし、Liquid Glassの可読性が再調整されたほか、写真の読み込みや検索機能が高速化します。
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さらにLiquid Glassの可読性を再調整。スライドバーで透明度を調整できるようになります。
サイドバーはウィンドウの端まで拡張されます。Liquid Glassの透過はサイドバーにも適用されますが、サイドバーのアイコンの色は維持されます。
また、アプリアイコンのデザインアートワークにLiquid Glassが取り込まれるとのこと。
さらにメモリ使用量、CPU使用率、ネットワーク処理、ディスプレイレンダリングといった基本要素についても徹底的に調査され、高速化が図られました。アプリ起動は最大30％高速化。
「写真」ライブラリに新しい写真が表示される速度が最大70％向上
ファイル閲覧やiPadから外付けドライブへのファイル移動の速度は最大80％向上
iPadOSにおけるFinderのファイル閲覧や転送は最大5倍の速度に
また、古いiPhoneのレスポンスをさらに向上させるための取り組みも進めてきたとのこと。1日を通してiPhoneを使用する際、たとえ同時に多くの作業を行って膨大な処理能力を必要とする場合でも、ワークロード全体にわたってCPUリソースを管理する重要なシステムコンポーネントであるCPUスケジューラーは、適切な処理がまさに適切なタイミングで実行されるように。
iPhone 11までさかのぼり、より古いモデルにも対応させることも可能になったとのこと。つまり、iOS 27はiPhone 11と、iOS 26と同じすべてのiPhoneモデルでサポートされるというわけ。
また、Wi-Fiへの接続するべきときと、通信事業者のネットワークに接続すべき時をよりスマートに判断できるようになり、iMessageでの大容量写真の転送時にアップロード中でチャット全体が停止することもなくなりました。
さらに「スポットライト」「写真」や「メール」全体で検索機能が再構築されているとのこと。
iOS 27にアップデートするとデバイス内の検索インデックスが構築されるそうです。
AndroidおよびWindowsからでも、フル解像度で共有アルバムに参加できるようになります。
周期トラッキングで更年期と更年期周辺を追跡できるようになりました。
AirPods にはカスタムEQが搭載され、AirPodsのサウンドをさらにパーソナライズできます。
そしてペアレンタルコントロールの強化。既存のApple アカウントを子ども用のアカウントに変更可能。子どものAppleアカウントに紐付くデバイスでのスクリーニングタイムや閲覧可能なコンテンツ、閲覧できる時間、会話可能な相手を親が管理することができるようになります。
つづいて、Apple Intelligenceについて、新しいSiriと統合した「Siri AI」が発表されました。
SiriとApple Intelligenceが統合した「Siri AI」発表、Siri経由でApple Intelligenceを駆使できる - GIGAZINE