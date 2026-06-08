乃木坂46・金川紗耶、ピンクの水着で海外初のサウナを体験！ 1st写真集先行カット解禁
乃木坂46・4期生、金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、初めて海外で体験したサウナで撮影された、とろんとした表情が魅力的なカットが公開された。
【写真】金川紗耶、海外初のサウナでとろん！ 水着姿の先行カット
“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶は、2001年10月31日生まれの24歳。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込まれている。
公開されたのは、海外初のサウナを体験した際に撮影された貴重なカット。大粒の汗をかき、熱さに耐えながらもこちらを見つめる表情に引き込まれる。ピンクのかわいらしい水着と、色気を感じさせる顔とのギャップが楽しめる、彼女の魅力が引き出された渾身の一枚だ。
乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』は、DONUTS／主婦の友社より6月30日発売。定価2650円（税込）。
【写真】金川紗耶、海外初のサウナでとろん！ 水着姿の先行カット
“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶は、2001年10月31日生まれの24歳。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込まれている。
乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』は、DONUTS／主婦の友社より6月30日発売。定価2650円（税込）。