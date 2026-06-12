１２日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、サッカーの北中米Ｗ杯が開幕したことを報じた。番組では、日本代表主将のＭＦ遠藤航が１１日（日本時間１２日）、負傷のためＷ杯メンバーから離脱。今年２月に手術を受けた左足の状態が悪化し、初戦のオランダ戦３日前に無念の決断をし、自身のＸで「自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません」とつづり、代表引退を表明したこ