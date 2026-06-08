中東情勢の緊迫化で、印刷用インクの調達が不安定であることから、パッケージの色を白と黒の2色に変更した商品が、静岡県内のスーパーにも並び始めました。実際に商品を手にした店や消費者の反応は？さらに、印刷インクへの影響は県内の企業にも出始めていました。



6月8日、静岡市内のスーパーを訪れると…。



（高山 基彦 アナウンサー）

「あ、ありますね。こちらの商品、なじみのある赤のパッケージの隣に白黒、モノトーンのパッケージが並んでいます。色もそうですが、デザインも全体的にシンプルになっています。お菓子コーナー全体で見ますと、鮮やかなパッケージが多い中で、白黒が異彩を放っています」





菓子売り場に並んだのはパッケージを白と黒の2色に変更したカルビーの「かっぱえびせん」です。カラーの商品と比べると…。イラストは中央のえびだけになるなどシンプルなものに…。袋の裏も4コマ漫画などがカットされたシンプルなデザインで「ひとりでも多くのお客さまにお届けするため印刷に使うインクの量をおさえています」と書かれています。カルビーは、中東情勢の影響で石油由来のナフサから作られる印刷インクの調達が不安定となったことから、商品の安定供給を最優先にするため、白黒のパッケージに変更したと説明しています。この“白黒のかっぱえびせん”に買い物客は…。（買い物客）「そろえたらいいんじゃない？きれいじゃん（Q白黒に？）別に中身変わらなければいいんじゃない？なくなっちゃえばしょうがないもんね」（買い物客）「もし2種類並んでいて、どっちを手に取ると言ったら色がついている方を選ぶ」カルビーはかっぱえびせんの他にも、ポテトチップスなど14商品のパッケージを白黒にすると発表。店の担当者は、「パッケージが白黒でも商品を安定供給してほしい」と話します。（フードマーケット マム 下川原店 石川 憲次 店長）「まだこちらの従来品があるので、どちらかというと（下川原店では）従来品の色がついている『かっぱえびせん』の方が売れています。『かっぱえびせん』に関しては全国的に有名な商品なので、白黒パッケージでも中の味が同じなので出していただいているカルビーには非常に感謝しています」中東情勢の影響による企業側の異例ともいえる対応について、経営コンサルタントの坂口孝則氏は…。（経営コンサルタント 坂口孝則 氏）「2つ意味があると思っていて、まず1つ目は自分たちの商品を安定供給をしていくためっていうのが一つ。それともう1つは、圧倒的なシェアを持っているので。供給の農家を守るという2つの側面があったのではないかという気はしますね」イラン情勢による印刷インクへの影響は、静岡県内の“印刷業界”にも及んでいます。ここは浜松市浜名区にある印刷会社。（杉森印刷 杉森 由崇 代表）「今、チラシの印刷をしています。黄色い紙に白黒で印刷しています。中東情勢の変化に伴ってナフサを原料にしているインクが値上がりした関係で“約1割”上がっているのが現状です」1年前と比べて、印刷に使うインクが2割ほど高くなったため、やむを得ず印刷料金を一律で「1割ほど」値上げしたといいます。それでも、コスト削減など企業努力をして“値上げ幅”は抑えているそうです。インクの調達状況については…。（杉森印刷 杉森 由崇 代表）「入荷については今のところは大丈夫ですが…。いつ不安定になるのかは分からない。こちらも安定した生産をしたいので、少し余分に買わざるを得ないというのが現状ですね」実際、インクの製造メーカーからは「今後、調達が不安定になる可能性がある」と連絡があったといいます。こうした中、取引先からは印刷代の値上げをきっかけに、最大で3割ほど高いカラーインクから、「白黒への変更を検討したい」という問い合わせもあるそうです。（杉森印刷 杉森 由崇 代表）「イランの情勢に伴って、紙の生産、市場が縮小しなければいいなと思いますね。早く落ち着いて安定した生産ができたらありがたいと思う」坂口さんは「ナフサの供給不足が長引いた場合、私たち生活への影響が大きくなる」と話します。（経営コンサルタント 坂口孝則 氏）「すでに食品の値上げというのは相当数あるので、実感している人は、多分、多いと思うけどれも…。価格の改定の時期というのは4月と10月ですね。多い時が…。7月に少し上がっていく傾向が、さらに加速した10月には、よりたくさんの品目で、より大きな金額で上がる可能性がありますので、下半期以降、少し生活がより厳しくなってきたなって実感する人は多くなるかもしれませんね」政府は「ナフサの国内での供給に影響はない」と説明していますが、現場では、いわゆる“目詰まり”も起きていて、静岡県内への影響を注意深く見ていく必要がありそうです。【スタジオ】