「ちいかわベーカリー」大阪にオープン “ならでは”の「たこせんバーガー」が限定登場
エルティーアールは、スパイラルキュートの協力のもと、商業施設『KITTE大阪』3Fに、「ちいかわベーカリー OSAKA」常設店舗を、26日にグランドオープンする。
【写真】かわいすぎるでしょ…『ちいかわたこせんバーガー』ほか商品ラインアップ
「ちいかわ」は、イラストレーター・ナガノ氏が手掛ける作品。ちょっぴり泣き虫だけど優しい性格のちいかわと、友達のハチワレやうさぎなどの個性豊かなキャラクターたちの楽しくて、ちょっぴり切ない日々の物語は、幅広いファン層に愛され支持されている。
「ちいかわベーカリー」は、24年10月、東京、原宿・表参道にオープンした。オープン以来、原宿・表参道のランドマークとして、連日多くの人が来店している。
今回、「ちいかわベーカリー」の大阪初出店が決定した。店舗内では、ちいかわたちがお出迎え。「ちいかわベーカリー」のパンは今年、フランス・ユーロパンで開催されたパン職人の世界大会「Coupe du Monde de la Boulangerie 2026」の飾りパン部門に日本代表選手として出場した、HIJライブラリ代表でベーカリーのオーナーシェフの澤田淳一氏指導のもと作り上げている。
メニューは、カスタード、チョコレート、キャラメルクリームがつまった東京でも大人気のフェイス型のパンや食パン（ちいかわ／ハチワレ／うさぎ）、作中に登場する「郎」のラーメンをイメージしたどんぶりに入った郎パン、くりまんじゅうパン、くまさんポシェットパン、さすまたスティックパイ、討伐棒チーズパン、報酬袋焼き、ラスク、フィナンシェなど、菓子パン、惣菜パン、スイーツ系など人気のラインナップが登場する。
また、大阪初出店を記念した大阪限定の「ちいかわたこせんバーガー」、Tシャツや特典なども展開。
（C）nagano
【写真】かわいすぎるでしょ…『ちいかわたこせんバーガー』ほか商品ラインアップ
「ちいかわ」は、イラストレーター・ナガノ氏が手掛ける作品。ちょっぴり泣き虫だけど優しい性格のちいかわと、友達のハチワレやうさぎなどの個性豊かなキャラクターたちの楽しくて、ちょっぴり切ない日々の物語は、幅広いファン層に愛され支持されている。
今回、「ちいかわベーカリー」の大阪初出店が決定した。店舗内では、ちいかわたちがお出迎え。「ちいかわベーカリー」のパンは今年、フランス・ユーロパンで開催されたパン職人の世界大会「Coupe du Monde de la Boulangerie 2026」の飾りパン部門に日本代表選手として出場した、HIJライブラリ代表でベーカリーのオーナーシェフの澤田淳一氏指導のもと作り上げている。
メニューは、カスタード、チョコレート、キャラメルクリームがつまった東京でも大人気のフェイス型のパンや食パン（ちいかわ／ハチワレ／うさぎ）、作中に登場する「郎」のラーメンをイメージしたどんぶりに入った郎パン、くりまんじゅうパン、くまさんポシェットパン、さすまたスティックパイ、討伐棒チーズパン、報酬袋焼き、ラスク、フィナンシェなど、菓子パン、惣菜パン、スイーツ系など人気のラインナップが登場する。
また、大阪初出店を記念した大阪限定の「ちいかわたこせんバーガー」、Tシャツや特典なども展開。
（C）nagano