オリラジ藤森、高校以来の山梨に一日店長として凱旋「チャラ男は県内を縦横無尽に駆け抜けてました！」
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（43）が、先ごろ山梨県の楽天モバイル ラザウォーク甲斐双葉店にて開催された「楽天モバイル Presents 藤森慎吾さん1日店長就任イベント」に出席。甲斐市内にある高校出身で、久しぶりの“凱旋”となった藤森は「高校時代、チャラ男は県内を縦横無尽に駆け抜けてました！」と豪語し、詰めかけた地元民を大いに沸かせた。
【写真】全然チャラくない!? 誠心誠意でお客様に対応する一日店長の藤森
山梨県にある楽天モバイル・ラザウォーク甲斐双葉店にて開催された同イベント。藤森が甲斐市内にある高校出身ということで、一日店長に就任した。楽天モバイルTシャツを身にまとい登場した藤森は「今日は高校ぶりくらいに山梨に来て懐かしい気持ちです！」と感慨深げに挨拶。高校時代の思い出を問われると、「学園祭で近隣の高校といかに関わりを持つかでしたね（笑）。韮崎（にらさき）にも富士河口湖方面にも友達がいましたし、チャラ男は県内を縦横無尽に駆け抜けてました！」と豪語し笑いを誘った。
また、自身の携帯電話についてのエピソードを尋ねられた藤森は「僕の世代、高校時代はピッチ（PHS）だったんですけど、高校を卒業するくらいにガラケーが誕生して革命的でしたね」と当時を懐かしんだ。現在、パパとしても奮闘中の藤森だが、子どものスマホデビューを見据えてのマイルールを問われると「スマホリテラシーは教育していきたいと思いますね。スマホで見ていいのはお父さんのYouTubeだけ！（笑）」と語り会場を盛り上げた。
その後行われた来場者向けのスペシャル抽選会では、1日店長として当選者に直接景品を手渡ししながら「ありがとうございます！」と気さくに交流。終始和やかなムードの中、藤森自身も久しぶりの凱旋を存分に堪能していた。
【写真】全然チャラくない!? 誠心誠意でお客様に対応する一日店長の藤森
山梨県にある楽天モバイル・ラザウォーク甲斐双葉店にて開催された同イベント。藤森が甲斐市内にある高校出身ということで、一日店長に就任した。楽天モバイルTシャツを身にまとい登場した藤森は「今日は高校ぶりくらいに山梨に来て懐かしい気持ちです！」と感慨深げに挨拶。高校時代の思い出を問われると、「学園祭で近隣の高校といかに関わりを持つかでしたね（笑）。韮崎（にらさき）にも富士河口湖方面にも友達がいましたし、チャラ男は県内を縦横無尽に駆け抜けてました！」と豪語し笑いを誘った。
その後行われた来場者向けのスペシャル抽選会では、1日店長として当選者に直接景品を手渡ししながら「ありがとうございます！」と気さくに交流。終始和やかなムードの中、藤森自身も久しぶりの凱旋を存分に堪能していた。