異動、転職、新しいクライアント、新プロジェクト――。

ビジネスパーソンが「初対面の相手と短期間で関係を築かなければならない」場面は、年に何度もある。ところが、ある人は1週間で「あの人がいると話が早い」と言われるようになる一方、ある人は半年経っても周囲から距離を置かれたまま。新卒からITコンサルタントとして20年、半年ごとに違うクライアントと向き合ってきた著者の話題書『ゼロからスタートする人のための6か月で結果を出す仕事術』には、1週間で信頼を勝ち取る人だけが知る、たった2つの所作が書かれている。

「正しさ」より、「味方」を先につくる

新しい職場に入ったとき、つい正論を言ってしまう人がいる。

「それ、やる必要あります？」

「前にも言いましたよね」――。

論理的には合っている。

しかし、著者はこれを「百害あって一利なし」だと断言する。

仕事で敵をつくるのは、百害あって一利なし。

だからコンサルは、あえてこう考えて動くときもあるのです。

「正しさ」より先に、「味方」をつくろう。

味方ができれば、正しさは通せます。

味方ができなければ、正しさはただの摩擦になります。



――『ゼロからスタートする人のための6か月で結果を出す仕事術』より

一度でも「この人とは話が通じない」とラベルを貼られたら、相談されない、情報が入ってこない、協力が後回しになる

――静かに、しかし致命的に、損が積み上がっていく。

「共感7：解釈2：提言1」のステップで会話する

では、味方を作る具体的な方法はあるのか。

著者は、自分が初対面の相手から1週間で信頼を勝ち取ったときに使った「3ステップ」を明かしている。

ステップ1：共感で「同じ側」に立つ

「よい判断だと思います」「確かにやりにくいですよね」

――まずは全肯定で迎え入れる。

ステップ2：解釈で「理解する側」になる

ここがポイント。相手が言っていない観点で同意する。

たとえば「このやり方だとリスクが高い」と言われたとき、「そうですよね」だけでは弱い。

「確かに、“運用まで含めたコスト”の観点でもリスクが出そうです」

と、別の角度から同意を重ねると、相手は「この人、わかってる」と感じる。

ステップ3：提言で「役に立つ側」になる

最後に、ようやく自分の意見を出す。

「この状況なら、まず切り分けは2軸が鉄板です」など、過去経験や知識を“処方箋”として渡す。

この3段ロケットを踏むだけで、相手の頭の中であなたはこう位置づけられる

――「この人は敵じゃない。むしろ助けてくれる」。

「わかっているのに、わからないふりをする」上級テクも

さらに著者は、自分の元上司の“神技”にも触れている。

ロジカルに正解を出せる人ほど、相手との間に見えない壁ができる。

だからその上司は、わざと「わかっているのに、わからないふり」をした。

「何が起きてるんですかね？」

「どこで詰まり始めました？」

と“余白”をつくる。

すると相手はどんどん語り、自分で答えに辿り着く。

人は“指示されたとき”より、“自分で決めたとき”に一番よく動く

――著者はそう書く。

・正論で押さず、まず「味方」を作る。

・共感→解釈→提言の3ステップで会話する。

たったこの2つを意識するだけで、1週間後のあなたの居場所は、まったく違うものになっているはずだ。

（本記事は、書籍『ゼロからスタートする人のための6か月で結果を出す仕事術』を元に作成したものです）