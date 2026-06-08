乃木坂46一ノ瀬美空、初の表題曲センターに決定「すごく重みがあります」6期生からは4人が選抜入り【 42ndシングル「是非に及ばず」フォーメーション】
【モデルプレス＝2026/06/08】乃木坂46が、7月22日に42枚目シングルをリリース。6月7日放送のテレビ東京系「乃木坂工事中」（毎週日曜深夜24時15分〜）にて、選抜メンバーとフォーメーションが発表された。
【写真】乃木坂46新キャプテン抜擢メンバー
今回の選抜メンバーは18人。池田はセンター抜擢を受け、「センターを目指すということが活動をしている中ではずっと目標にしていたことだったので、本当に言葉にするのも難しいくらいすごく重みがあります。自分の辿ってきた道や、今のメンバーで今まで作り上げてきたものを信じて強く立っていられたらと思います」と意気込みを語った。
また、3期生・岩本蓮加が5作ぶりに選抜に復帰し、6期生4人が選抜入り。大越ひなの・森平麗心が6期生から初の選抜入りとなった。
本作は、3代目キャプテンとして乃木坂46をけん引していた梅澤美波がグループを卒業し、新たに5期生・菅原咲月が4代目キャプテンに就任してから初のシングルとなる。（modelpress編集部）
3列目：森平麗心、筒井あやめ、田村真佑、林瑠奈、菅原咲月、中西アルノ、岩本蓮加、弓木奈於、大越ひなの
2列目：五百城茉央、川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）、井上和、池田瑛紗、遠藤さくら、矢田萌華
1列目：賀喜遥香、一ノ瀬美空、瀬戸口心月
情報：テレビ東京
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◆乃木坂46一ノ瀬美空、初の表題曲センターに決定
今回の選抜メンバーは18人。池田はセンター抜擢を受け、「センターを目指すということが活動をしている中ではずっと目標にしていたことだったので、本当に言葉にするのも難しいくらいすごく重みがあります。自分の辿ってきた道や、今のメンバーで今まで作り上げてきたものを信じて強く立っていられたらと思います」と意気込みを語った。
本作は、3代目キャプテンとして乃木坂46をけん引していた梅澤美波がグループを卒業し、新たに5期生・菅原咲月が4代目キャプテンに就任してから初のシングルとなる。（modelpress編集部）
◆42枚目シングルフォーメーション
3列目：森平麗心、筒井あやめ、田村真佑、林瑠奈、菅原咲月、中西アルノ、岩本蓮加、弓木奈於、大越ひなの
2列目：五百城茉央、川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）、井上和、池田瑛紗、遠藤さくら、矢田萌華
1列目：賀喜遥香、一ノ瀬美空、瀬戸口心月
情報：テレビ東京
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