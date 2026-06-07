6月7日、東京競馬場で行われた8R・3歳上1勝クラス（芝1600m）は、F.ゴンサルベス騎乗の4番人気、ソニックライン（せん5・美浦・浅利英明）が勝利した。クビ差の2着にスワローシチー（牡4・美浦・相沢郁）、3着に2番人気のタイセイフレッサ（牝3・美浦・斎藤誠）が入った。勝ちタイムは1:32.8（良）。

1番人気で戸崎圭太騎乗、ゴディアーモ（牝3・美浦・森一誠）は、4着敗退。

F.ゴンサルベス騎乗の4番人気、ソニックラインが接戦を制し、2勝目をマークした。レースでは中団でじっくりと脚を温存し、直線勝負に懸ける形。追い出されると馬場の外から力強く伸びてきた。ゴール前では4、5頭が横一線でなだれ込むような大接戦に。それでも最後は鋭く伸びたソニックラインがクビ差抜け出し、勝負強さを見せつけた。同馬の姉はG1・3勝を挙げたソングライン。良血馬が確かな成長を示す一勝となった。

ソニックライン 19戦2勝

（せん5・美浦・浅利英明）

父：リアルインパクト

母：ルミナスパレード

母父：シンボリクリスエス

馬主：サンデーレーシング

生産者：ノーザンファーム