『THE MUSIC DAY 2026』出演アーティスト第1弾解禁！Number_i、BE:FIRST、HANA、M!LK、SixTONESら14組

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7月4日に放送される日テレ系夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2026』より、出演アーティスト第1弾が解禁された。

■中島健人、なにわ男子、NiziUらも出演

『THE MUSIC DAY』は櫻井翔が14年連続で総合司会を務め、総勢60組を超えるアーティストが、夏のはじまりを盛り上げる9時間半にもおよぶ音楽の祭典。今回出演が決定したのは、以下の14組。

「イイじゃん」「好きすぎて滅！」が大バズりし、2025年の紅白歌合戦に初出場。2026年9月からはグループ史上最大規模のアリーナツアーの開催を控えるM!LKの出演が決定した。

ちゃんみながプロデューサーを務めたオーディション番組『No No Girls』（ノノガ）から誕生しデビューから約1年で「ROSE」「Blue Jeans」が累計再生回数2億回突破。レコード大賞最優秀新人賞受賞、紅白歌合戦出場を果たしたHANAの出演が決定。

2026年1月にデビュー6周年を迎え、グループ初のスタジアムツアーの開催を発表し大きな話題に。冠バラエティー番組『Golden SixTONES』を持ち、お茶の間の人気者SixTONESの出演が決定。

先日アメリカの名門音楽レーベルとの契約を発表し、自身の4曲がストリーミング1億回再生を突破しグローバルに活躍するNumber_iの出演が決定。

2025年にバンド結成20周年を迎え、2026年はドームツアー全公演を即完売するなど、日本のバンドシーンをけん引するSUPER BEAVERの出演が決定。

2025年にリリースした楽曲「夢中」が日本レコード大賞の優秀作品賞を受賞し、ストリーミング総再生回数が自身最速で2億回を記録。2026年にデビュー5周年を迎えるBE:FIRSTの出演が決定。

他にもNEWS、中島健人、なにわ男子、NiziU、CUTIE STREET、アイナ・ジ・エンド、IVE、マルシィなどのアーティストの出演が決定したことも発表された。

6月16日放送の『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』では、豪華出演アーティスト解禁の第2弾を予定している。『THE MUSIC DAY』でしか観られない特別企画の情報も。『THE MUSIC DAY 2026』の次なる情報を待ちたい。

■番組情報

日本テレビ系『THE MUSIC DAY 2026』

07/04（土）13:30～22:54

総合司会：櫻井翔

MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

出演アーティスト：アイナ・ジ・エンド、IVE、CUTIE STREET、SUPER BEAVER、SixTONES、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、マルシィ、M!LK（※五十音順）

■関連リンク

『THE MUSIC DAY 2026』公式サイト

https://www.ntv.co.jp/musicday/

■【画像】『THE MUSIC DAY 2026』出演アーティスト

■【画像】総合司会を務める櫻井翔