◇W杯北中米大会1次リーグE組キュラソー―ドイツ（2026年6月14日ヒューストン）FIFAワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、1次リーグE組で初出場キュラソー（FIFAランク82位）が4度の優勝を誇る強豪ドイツ（同10位）と対戦。チームを率いるオランダ出身のディック・アドフォカート監督は78歳260日で初戦を迎え、W杯最年長指揮官になった。今大会は南アフリカ代表のヒューゴ・ブルース監督が74歳62日でメキシコと