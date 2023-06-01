現地６月14日、日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する。11日にキャプテンだった遠藤航が怪我で離脱したため、試合の３日前に追加招集されたFWの町野修斗は、ゲーム前日の13日からトレーニング後に合流した。代表に定着しつつあったものの、後藤啓介や塩貝健人ら若手の台頭に押し出される形で一度落選。「やっぱり外れて、メンタル的にも難しい状況の時もありましたけど、次に向かう