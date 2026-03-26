韓国発の人気メイクアップブランド「LUNA」と、感度の高いライフスタイルブランド「FINCA」が初のコラボレーションを実現。2026年5月29日より発売された「LUNA × FINCA HOMECANCE Edition」は、“最もプライベートで、最もパーソナル。自分へのご褒美になるゆるやかな夏休み”をテーマにした限定コレクションです。ベースメイクからポイントメイクまで、毎日のメイク時間をもっと楽しく彩るアイテ