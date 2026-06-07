一時的にわんこにケージへと入ってもらっていた飼い主さん。ふと愛犬の方を見ると、出してほしくて見せた"まさかの表情"がSNSで大きな話題に！投稿は記事執筆時点で16万再生を突破し、「かわいすぎます♡」「作戦成功かな（笑）」などの声が寄せられました！

【動画：一時的に犬をケージに入れた結果→ふと横を見てみると…出してほしくてみせた『まさかの表情』】

一時的にケージへ入ってもらったら…

TikTokアカウント「@family..v_v」さまに投稿されたのは、ある日の飼い主さんと愛犬「ぶう」くんのやりとりです。

一時的にぶうくんにケージに入ってもらうことになったそうで、「ごめんね～。ちょっとだからね」と思いながら、ぶうくんをケージへ。しばらくして、ふとぶうくんの方を見てみると……

なんとぶうくん、柵に顔を押し付けて、ぶちゃっと顔が潰れてしまっているではありませんか！

「もうちょっと待って」と言うと…

あまりにも悲しげな、そしてユニークすぎるお顔で「ヴ～、ヴ～ン」と悩ましげな声を出していたというぶうくん。

飼い主さんが「ぶうちゃん、なにその顔～！」「悲しいの？」と聞くと、「ウアッ、アッアッ！」と不思議な声を出してお返事するぶうくんに、思わず笑ってしまった飼い主さん。

そして、そんなぶうくんに、飼い主さんが優しく「もうちょっと待って」と言うと……

あ！離した！

飼い主さんの「もうちょっと待って」の言葉を理解したのか、まるで「もう少しで出られるのね」「わかりました」と言わんばかりの表情で顔を柵から離したというぶうちゃん。

そんなぶうちゃんのとんでもない「早く出して」アピールに、コメント欄には「かわい～笑笑笑」「これはずるすぎるぅぅぅぅー！」「みんなノックダウンだわぁー」などの声が寄せられました！

愉快なわんこ２匹の日常

TikTokアカウント「＠family..v_v」さまでは、今回ご紹介したフレンチブルドッグの「ぶうちゃん」と、5ヶ月のチワワ「りく」くんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@family..v_v」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。