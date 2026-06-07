元なでしこ選手がパパになったことを報告「我が子が大きくなった時、こいつが父親でよかったと心底思ってもらえるように」
元日本女子代表(なでしこジャパン)の山崎円美さんが7日に自身のインスタグラム(@marusta.69)を更新し、妻の出産を報告した。
山崎さんは写真とともに「産まれました〜 感無量!!!!!!!!!!! 母子ともに無事に元気に産まれてきてくれました ふたりとも本当にありがとう!!」と投稿。「我が子が大きくなった時、こいつが父親でよかったと心底思ってもらえるように、、、パパ頑張るぞー」と意気込みを綴っている。
現在35歳の山崎さんは、現役時代にアルビレックス新潟レディースなど複数クラブでプレー。2013年3月にA代表デビューを果たし、国際Aマッチ通算4試合に出場した。引退後に日本女子フットサルリーグも経験し、2026シーズンからザスパ群馬ルミナスのコーチを務めている。
私生活では2025年12月に戸籍上の性別を変更して男性となり、女性と結婚したことを報告。先月には妻の妊娠を明かしていた。
山崎さんは写真とともに「産まれました〜 感無量!!!!!!!!!!! 母子ともに無事に元気に産まれてきてくれました ふたりとも本当にありがとう!!」と投稿。「我が子が大きくなった時、こいつが父親でよかったと心底思ってもらえるように、、、パパ頑張るぞー」と意気込みを綴っている。
私生活では2025年12月に戸籍上の性別を変更して男性となり、女性と結婚したことを報告。先月には妻の妊娠を明かしていた。
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