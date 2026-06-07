新生活で家具をそろえたら「20万円」近くかかりました。夫に「高すぎる」と言われましたが、平均価格はどれくらいなのでしょうか？

新生活の家具代20万円は高すぎるとは限らない

夫婦で新生活を始める場合、家具代は一人暮らしより高くなりやすいです。理由は、ベッド、ダイニングテーブル、ソファ、収納家具など、2人で使う前提の家具を選ぶことが多いからです。サイズが大きくなれば、その分価格も上がります。

新婚世帯向けの調査では、インテリア・家具の購入金額の平均は30万円前後とされています。別の結婚費用の目安でも、家具・インテリアに20万円台半ばかかる例が示されています。そのため、今回のように家具だけで20万円近くかかった場合でも、平均よりかなり高いとは言い切れません。

ただし、ここで大切なのは「何を買ったか」です。たとえば、ベッドとマットレス、カーテン、ダイニングセット、収納棚をまとめて買えば、20万円近くになることは十分あります。一方で、簡単なテーブルや安い収納だけで20万円近い場合は、少し見直す余地があるかもしれません。



一人暮らしの相場と夫婦の相場は分けて考える

夫が「高すぎる」と感じた理由は、一人暮らしの感覚で考えているからかもしれません。一人暮らしの場合、家具はベッド、カーテン、小さなテーブル、収納家具など最低限で済むことがあります。安い商品を選べば、数万円から10万円前後に抑えられることもあります。

しかし、夫婦の新生活では事情が変わります。2人で食事をするダイニングテーブル、ゆったり座れるソファ、2人分の衣類を入れる収納、長く使える寝具などが必要になりやすいためです。特にベッドやマットレスは、安さだけで選ぶと寝心地に不満が出ることがあります。毎日使うものなので、少し予算をかけたほうが結果的に満足しやすい家具です。

また、家具は一度買うと数年使うことが多いものです。仮に20万円の家具を5年使うなら、1年あたり4万円、1カ月あたり約3300円です。このように使う期間で割って考えると、単に「20万円」という金額だけを見るより、家計への負担を冷静に判断しやすくなります。



夫婦で納得するには総額より内訳を見せる

家具代をめぐって意見が分かれたときは、「高い」「高くない」と言い合うより、内訳を見える形にすることが大切です。たとえば、レシートや購入履歴をもとに、ベッドはいくら、カーテンはいくら、収納はいくらという形で整理してみましょう。

そのうえで、「毎日使うもの」「今すぐ必要なもの」「後からでもよいもの」に分けると、話し合いがしやすくなります。たとえば、寝具やカーテンは入居直後から必要です。収納家具も、荷物が片づかないと生活しにくくなります。一方で、ソファやラグ、飾り棚などは、暮らしながら必要性を判断してもよい家具です。

すでに購入したあとであれば、夫には「この家具は何年使う予定か」「どの支出は抑えたか」も伝えるとよいでしょう。全てを高級品でそろえたのではなく、必要なものに絞った結果なら、20万円という金額への印象も変わります。逆に、予定外の買い物が多かった場合は、今後の買い足しを控えるなど、家計に合わせた調整をすることが大切です。



まとめ：20万円は平均と比べても大きく外れた金額ではない

新生活で家具をそろえて20万円近くかかったとしても、夫婦で使う家具を一通り購入したのであれば、高すぎるとは言い切れません。新婚世帯の家具・インテリア費用は20万～30万円台になることもあり、今回の支出は相場の範囲内に入る可能性があります。

ただし、家具代は家庭ごとの収入や貯金、これからの予定によって負担感が変わります。平均より安いか高いかだけで判断せず、何を買ったのか、どれくらい使うのか、今後の生活費に無理がないかを確認しましょう。

夫婦で内訳を共有し、今後買い足すものの優先順位を決めておけば、新生活のお金の不安は減らせます。家具は毎日の暮らしを支えるものです。必要なものにはきちんとお金をかけつつ、2人で納得できる予算を決めていくことが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー