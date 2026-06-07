予防接種を受けに行った猫の「さくら」ちゃん。予防接種証明のための写真を撮影すると……？毎回わかりやすく怒りを露わにしているさくらちゃんのお顔がSNSで話題沸騰中！記事執筆時点で投稿は170万回以上も閲覧されており、「表情豊かで可愛いと思ってしまう」「絵文字すぎる」などの声が寄せられました！

【写真：動物病院に『予防接種』を受けにきた猫→分かりやすすぎる『表情』】

予防接種を打ったら…

Xアカウント「どっち(@myaahcw27) 」さまは、2匹の猫さんの日常を紹介しているアカウントです。

この日はさくらちゃんが予防接種を受ける日。病院へ行き、無事に予防接種を受けたそうなのですが、どうも予防接種証明に必要な写真の様子が気になります。

す、すごい怒ってる……！目が吊り上がり、口もへの字のように曲がってしまっているさくらちゃんの表情は、まさに「怒」を表しているかのよう！

わかりやすすぎるお顔が話題沸騰中！

すごく暴れるでもなく、ただ淡々と、そして沸々と怒りを静かにお顔で表現するさくらちゃんからは、言い知れない怒気を感じるのでした……。

そんなさくらちゃんのあまりにもわかりやす過ぎるブチギレ顔は、X上で話題沸騰！

リプライ欄には「ブチギレてるのがよく伝わる笑」「不機嫌そうなお顔ですが、それもまた可愛いですね」「ブチギレてるのにちゃんと写真撮られてるの想像したら可愛すぎますw」「めっちゃ不服そう笑」といった声が寄せられました！

そんなさくらちゃん、普段はとても可愛らしいお顔立ちで、のんびり過ごすことを好むようで、Xアカウント「どっち(@myaahcw27) 」さまでは、２匹の猫さんの穏やかな日常が紹介されています。

さくらちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「どっち(@myaahcw27) 」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。