

Pasmal、NON STYLE井上裕介

大塚 愛が全面プロデュースする現役女子高生ユニット・Pasmal（パマル）が6月6日に、avex公式YouTubeチャンネルで、デビュー記念生配信を実施した。

【動画】Pasmal「スマイルん」ミュージックビデオ

Pasmalは、シンガーソングライター大塚 愛が自身初の全面プロデュースを手掛ける現役女子高生2人組ユニット。ユニット名の由来は、フランス語で「まぁまぁ」「そこそこ」を意味する言葉。「『すごく』なくていい、『まぁまぁよかった』と言える自分にマルをつけてあげる」という温かいメッセージが込められている。TikTokでは、そんな2人のリアルでゆるっとした日常やデビューへの道のりをも発信し人気を集め、フォロワーは7.9万を超える。

生配信開始の19時前から配信を待つファンが多数待機し、「デビューおめでとうございます！」「楽しみ〜！」「応援してる！」など祝福と応援のコメントが多数寄せられた。

記念すべき生配信のMCには、お笑いコンビNON STYLEの井上裕介が務め、生配信が開始。井上とPasmalの2人が登場すると、井上は「すごいね！今日デビューでしょ！」と話すと、YunとNatsuは「めちゃめちゃ緊張してます！」と緊張感を出しつつも、明るく応えた。

プロデューサーの大塚 愛について、井上が「大塚 愛さんがプロデューサーっていつ分かったの？」と聞くと、Yunは「オーディションに合格したら、プロデューサーが大塚 愛さんでした」と明かした。井上は「えー！それはめちゃめちゃびっくりするよね？」と目を丸くした。

大塚ついて、Natsuは「最初に会った時は圧倒されていたのですが、今はけっこうお話できるようになってきました！」と笑みを浮かべ声を弾ませた。

ファンからは「インスタを見て、面白くて可愛い子たちだなと思っていたら今日がデビューなんですね！おめでとうございます！頑張ってください！」「2人とも可愛すぎる」「若いのにしっかりしてる！」など2人がトークする新鮮な姿に歓喜の声がとめどなくコメントが投稿された。

トークの話題は、本日18時に公開されたデビュー曲「スマイルん」のMusicVideoの撮影時のエピソードに。Natsuは「ヒールを履いて撮影していたんですけど、ヒールが高くて立っているシーンが大変でした...」、Yunは「寝転がってリップシンクするシーンがあるんですけど、手汗が凄すぎて床の壁紙に汗の跡が付いてしまったんです」と初々しいエピソードを披露し、井上も爆笑。

その後も、井上とともにフレッシュさ溢れるトークを展開。

井上「休みの日は何してるの？」とPasmalに振ると、Yunは「休みの日は、ゴロゴロタイプなんです〜」、Natsuも「私も家の中でゴロゴロしてます」と返すと、井上は「若いんだからもっと（外に）出ろ！」とツッコミ。初めてのマッチアップとは思えないほどの掛け合いを見せた。

さらに、近々の目標を聞かれると、Yunは「沖縄出身なので、地元でお仕事をしたいです！」と目を輝かせる。井上も「凱旋ライブとかできたらいいよね！」と重ねた。Nastuは「今まで色んな音楽番組を観てきたので、そんな番組に出られるようになりたいです」と宣言し活躍を誓った。

配信の終盤、デビュー曲「スマイルん」を初パフォーマンスを披露。さらに7月7日にデジタルリリースされる2ndシングル「BULL」を続けてサプライズでパフォーマンスを披露した。

ファンからは「観られて嬉しい〜！」「2人とも可愛すぎる！」「ハモリがきれい」「サウンドもお二人の歌声も心地良い」「2ndSingleも素敵！大好き〜！」と絶賛の嵐。2ndシングルへの期待を大きく集めた。

井上「元気もらえるね！コメント欄も拍手がいっぱい、大盛り上がりだね！」と2人に投げかけると、Pasmalの2人も喜びをあらわにした。

最後に、今後の目標について井上から「大きい目標を言っておこう！」と振られたPasmalは「せーの、東京ドームです！」と2人揃って力強く答えた。

井上は「でかいね〜！！」と驚いた様子を見せるも、「それくらい夢を大きく持とう！これから色んな経験をして世の中の人たちを元気にしてくれる曲をたくさん歌ってくれるでしょう！」とPasmalの2人に最上級のエールを贈った。