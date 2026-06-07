櫻坂46の「Lonesome rabbit」が2週連続1位に輝く！今注目の歌詞ランキングにAぇ! groupらランクイン

歌詞検索サービス「歌ネット」が、6月4日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、櫻坂46の「Lonesome rabbit」が輝いた。2週連続での首位記録となる。さらに、3位には「We got your back」、5位には「コインランドリー」が初登場。いずれも2026年6月10日にリリースされる両A面シングルの収録曲だ。四期生楽曲「We got your back」は、荒波や向かい風といった困難に立ち向かいながら、それでも前に進み続ける姿を描いたエモーショナルな1曲となっている。BACKSメンバーによる「コインランドリー」は、深夜のコインランドリーを舞台に、愛や嫉妬、後悔といった感情を“洗濯”になぞらえながら、静かに心をリセットしようとする様子が描かれている。

2位には、ファントムシータの「ホラークイーン」が初登場。2026年6月24日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。ファントムシータの代表曲のひとつである「ゾクゾク」を手がけたボカロP・てにをはが、作詞・作曲・編曲を担当。「ゾクゾク」からさらなる進化を遂げた現在のファントムシータを体現した楽曲であり、“ホラー”というコンセプトのもと、クイーンの座に君臨する姿を提示する、グループの集大成とも言える一作となっている。

4位には、Aぇ! groupの「でこぼこライフ」がランクイン。2026年6月17日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、グループが初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』主題歌だ。Aぇ! groupらしさ全開のバンドサウンドにのせて、圧倒的ポジティブなメッセージが詰め込まれた歌詞が背中を押してくれる応援ソング。MVの舞台はメンバーがホテルマンに扮した“Aぇ! HOTEL”。メンバーそれぞれが個性豊かな役柄を担当し、コミカルでにぎやかな世界観を繰り広げている。

7位には、SUPER BEAVERの「クライマックス」がランクイン。2026年6月24日にリリースされるニューアルバム『人生』収録曲であり、2026年6月11日に開幕する『FIFAワールドカップ2026』に向けた、フジテレビ系2026サッカーテーマソングだ。同曲について渋谷龍太（Vo.）は、「一世一代の大勝負に、幾つもの気持ちを背負って出る勇姿に最大級のリスペクト、そして強い追い風になるように、と楽曲に願いを込めて。」とコメントしている。

9位には、ROIROMの「Pa Ri Ra!!」がランクイン。2026年6月10日にリリースされるミニアルバム『CLASSIC WAVE』収録曲だ。MVでは“マッチョ”をポジティブなキーワードとして掲げ、メンバーの本多大夢と浜川路己が清掃作業員に扮して登場。常識に縛られない自由な発想とエネルギーを表現している。コミカルな演出の中にも、キュートな表情やアグレッシブなパフォーマンス、さらには“マッチョダンス”など、ROIROMらしい魅力が随所に散りばめられた。

【2026年6月4日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 Lonesome rabbit／櫻坂462位 ホラークイーン／ファントムシータ3位 We got your back／櫻坂464位 でこぼこライフ／Aぇ! group5位 コインランドリー／櫻坂466位 voicemail／Lavt7位 クライマックス／SUPER BEAVER8位 Shalala／ピラフ星人9位 Pa Ri Ra!!／ROIROM10位 ぶんぶんぶん!／Wakeys