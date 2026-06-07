平成のグラビア界彩った“40代美女”たちの現在 今なおスタイル抜群で美しい！
90年代から2000年代にグラビアで活躍した美女たちの多くが、いまや40代。しかし、年齢を重ねた今もなお、日々の節制、努力によって輝きを増していく逸材も。今回は平成のグラビア界を席巻した人気グラドルたちの近年の美しい近影ショットをまとめた！
【写真】40代グラビアレジェンドたち“抜群プロポーション”に衝撃！ 衰え知らずの水着ショットも（15枚）
■原史奈・45歳
原史奈は1998年に「日テレジェニック’98」に選ばれ、グラビアアイドルとしてデビュー。その美ぼうと抜群のスタイルを武器に雑誌グラビアで活躍するかたわら、『内村プロデュース』（テレビ朝日系）のアシスタントなどバラエティでも活躍していた。私生活では2007年3月にスポーツジャーナリストの中西哲生と結婚するも、2014年1月1日に離婚を発表。その後、2015年7月に一般男性と再婚したことを明かし、2024年12月には第1子を出産している。
そんな原は先月、Instagramで「久しぶりにベビちゃんとプール」と報告。「約1年ぶりのプール気持ち良かったみたいでプカプカ浮きながら 最後はウトウトしていました」とかわいらしい我が子の様子を明かし「楽しかったね また行こうねー」と呼びかけている。
■磯山さやか・42歳
2001年にデビューして以来、グラビアで活躍したほか、近年では昨年の主演ドラマ『夫よ、死んでくれないか』（テレビ東京系）など女優としても活躍著しい磯山さやか。昨年にはデビュー25周年写真集『余韻』をリリースした。
そんな磯山は写真集のほか、カレンダーでもその美ぼうを公開しており、40代とは思えないピチピチのビキニ姿を公開している。
■山田まりや・46歳
90年代から2000年代にかけて、グラビアで一世を風びし、バラドルとしてお活躍した山田まりや。のちに活躍する同じイエローキャブ所属の小池栄子、MEGUMIらの先鞭をつける形となった。最近では、2008年に結婚した夫との別居婚を公表し話題に。
そんな山田は「今日は暑くてプール日和 実は泳ぐの苦手なムネくんの特訓日和!!」とつづり、長男の水泳の練習に付き添ったことを報告している。
プールの水面をバックにポーズを取る山田だが、「と言っても まりやママはカナヅチなので」と自身も水泳が苦手なことを明かしている。特訓の方の成果は上々のようで、「極真空手とバク転で鍛えた脚力で 意外と速くてビックリ＆感動」「息継ぎは次回頑張ろう」とつづっている。
■CM女王に、ネット席巻中のアナウンサーも！
■小野真弓・45歳
2002年に出演した消費者金融「アコム」のCMで大ブレイクし、現在は猫の保護活動などに取り組んでいるタレント・小野真弓。グラビアでも活躍し、2011年までに17冊もの写真集をリリースしている。
そんな小野は昨年9月10日には「先日、鋸南にある、@motonabeachclub へ行ってきました」「木更津からは40分くらい ランチ食べいこーよ！ってノリで ご近所のお友達と3人で〜車でぶーんと」「短時間の滞在でしたがいっぱい笑ってリフレッシュ」と、滞在先での水着姿などを投稿。眩しい笑顔が印象的だ。
■熊田曜子・44歳
40代を迎えるとグラドルの第一線から退く人も多いが、今なお現役バリバリのグラビアアイドルなのが熊田曜子だ。今年3月には33冊目とな写真集『GRAVITYLESS』（双葉社）をリリースしたほか、来月には83枚目（！？）となるイメージDVD「Legend Body」（スパイスビジュアル）のリリースが控えている。
今年4月には模型雑誌「スケールアヴィエーション」のグラビア企画「Gallery of the NOSE ART QUEEN」のページに登場した熊田。テカテカした紫のラテックス素材の水着を着用した熊田が、エレベーター前やバーカウンターに腰かけ、さまざまな艶めかしいポージングをするオフショットを公開している。
引用：「原史奈」Instagram（＠fuminahara）
「磯山さやか」Instagram（＠sayakaisoyama）
「山田まりや」Instagram（＠mariya.yamada）
「小野真弓」Instagram（@hanaharuaroi）
「熊田曜子」Instagram（@kumadayoko）
【写真】40代グラビアレジェンドたち“抜群プロポーション”に衝撃！ 衰え知らずの水着ショットも（15枚）
■原史奈・45歳
原史奈は1998年に「日テレジェニック’98」に選ばれ、グラビアアイドルとしてデビュー。その美ぼうと抜群のスタイルを武器に雑誌グラビアで活躍するかたわら、『内村プロデュース』（テレビ朝日系）のアシスタントなどバラエティでも活躍していた。私生活では2007年3月にスポーツジャーナリストの中西哲生と結婚するも、2014年1月1日に離婚を発表。その後、2015年7月に一般男性と再婚したことを明かし、2024年12月には第1子を出産している。
■磯山さやか・42歳
2001年にデビューして以来、グラビアで活躍したほか、近年では昨年の主演ドラマ『夫よ、死んでくれないか』（テレビ東京系）など女優としても活躍著しい磯山さやか。昨年にはデビュー25周年写真集『余韻』をリリースした。
そんな磯山は写真集のほか、カレンダーでもその美ぼうを公開しており、40代とは思えないピチピチのビキニ姿を公開している。
■山田まりや・46歳
90年代から2000年代にかけて、グラビアで一世を風びし、バラドルとしてお活躍した山田まりや。のちに活躍する同じイエローキャブ所属の小池栄子、MEGUMIらの先鞭をつける形となった。最近では、2008年に結婚した夫との別居婚を公表し話題に。
そんな山田は「今日は暑くてプール日和 実は泳ぐの苦手なムネくんの特訓日和!!」とつづり、長男の水泳の練習に付き添ったことを報告している。
プールの水面をバックにポーズを取る山田だが、「と言っても まりやママはカナヅチなので」と自身も水泳が苦手なことを明かしている。特訓の方の成果は上々のようで、「極真空手とバク転で鍛えた脚力で 意外と速くてビックリ＆感動」「息継ぎは次回頑張ろう」とつづっている。
■CM女王に、ネット席巻中のアナウンサーも！
■小野真弓・45歳
2002年に出演した消費者金融「アコム」のCMで大ブレイクし、現在は猫の保護活動などに取り組んでいるタレント・小野真弓。グラビアでも活躍し、2011年までに17冊もの写真集をリリースしている。
そんな小野は昨年9月10日には「先日、鋸南にある、@motonabeachclub へ行ってきました」「木更津からは40分くらい ランチ食べいこーよ！ってノリで ご近所のお友達と3人で〜車でぶーんと」「短時間の滞在でしたがいっぱい笑ってリフレッシュ」と、滞在先での水着姿などを投稿。眩しい笑顔が印象的だ。
■熊田曜子・44歳
40代を迎えるとグラドルの第一線から退く人も多いが、今なお現役バリバリのグラビアアイドルなのが熊田曜子だ。今年3月には33冊目とな写真集『GRAVITYLESS』（双葉社）をリリースしたほか、来月には83枚目（！？）となるイメージDVD「Legend Body」（スパイスビジュアル）のリリースが控えている。
今年4月には模型雑誌「スケールアヴィエーション」のグラビア企画「Gallery of the NOSE ART QUEEN」のページに登場した熊田。テカテカした紫のラテックス素材の水着を着用した熊田が、エレベーター前やバーカウンターに腰かけ、さまざまな艶めかしいポージングをするオフショットを公開している。
引用：「原史奈」Instagram（＠fuminahara）
「磯山さやか」Instagram（＠sayakaisoyama）
「山田まりや」Instagram（＠mariya.yamada）
「小野真弓」Instagram（@hanaharuaroi）
「熊田曜子」Instagram（@kumadayoko）