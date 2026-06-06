片岡尚之が日本タイトル2冠に王手 出利葉太一郎は1差2位
＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ 3日目◇6日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇決勝＝7464ヤード・パー71＞国内男子メジャーの第3ラウンドが終了した。
【写真】さすが最終組…大ギャラリーがズラリ
昨年の「日本オープン」以来となる3勝目を狙う片岡尚之が6バーディ・1ボギーの「66」をマーク。トータル9アンダー・単独首位に浮上し、日本タイトル2冠に王手をかけた。トータル8アンダー・2位にツアー初優勝がかかる出利葉太一郎。トータル6アンダー・3位に岩田寛、トータル5アンダー・4位には坂本雄介が続いた。中野麟太朗、3番パー3でホールインワンを達成したコー・タイチ（香港）はトータル4アンダー・5位タイ。昨年覇者の?川泰果はトータル3オーバー・31位タイにつけた。賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第3ラウンドの結果
片岡尚之 プロフィール＆成績
出利葉太一郎 プロフィール＆成績
マスターズでハプニング！ 片岡尚之が“クラブ池ポチャ”
渋野日向子が首位争い 全米女子OPリーダーボード
【写真】さすが最終組…大ギャラリーがズラリ
昨年の「日本オープン」以来となる3勝目を狙う片岡尚之が6バーディ・1ボギーの「66」をマーク。トータル9アンダー・単独首位に浮上し、日本タイトル2冠に王手をかけた。トータル8アンダー・2位にツアー初優勝がかかる出利葉太一郎。トータル6アンダー・3位に岩田寛、トータル5アンダー・4位には坂本雄介が続いた。中野麟太朗、3番パー3でホールインワンを達成したコー・タイチ（香港）はトータル4アンダー・5位タイ。昨年覇者の?川泰果はトータル3オーバー・31位タイにつけた。賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
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