テレ朝・斎藤ちはるアナ、能條愛未結婚式オフショットを公開 うるわしの着物姿に反響
テレビ朝日のアナウンサー・斎藤ちはるが4日にInstagramを更新。オフショットから着物姿を披露すると、ファンから「めっちゃ素敵」「美しい！」といった反響が寄せられた。
【写真】フェスを楽しむ笑顔がかわいすぎな斎藤ちはるアナ
斎藤が投稿したのは、歌舞伎俳優の四代目中村橋之助と結婚した能條愛未の結婚披露宴からのオフショット。写真には、カメラに笑顔を見せる斎藤の艶やかな着物姿が収められている。投稿の中で斎藤は、披露宴の司会を務めたことを明かしつつ「素敵な機会をくれた愛未と橋之助さんに改めて感謝です」とつづっている。
彼女の着物姿にファンからは「和装も似合ってめっちゃ素敵」「メチャクチャ可愛いし綺麗」「とっても美しい！」などの声が集まっている。
■斎藤ちはる（さいとう ちはる）
1997年2月17日生まれ。埼玉県出身。女性アイドルグループ「乃木坂46」のメンバーとして活躍し、2018年に卒業。2019年4月1日よりテレビ朝日に入社した。
引用：「斎藤ちはる」Instagram（@chiharu_saito_ex）
【写真】フェスを楽しむ笑顔がかわいすぎな斎藤ちはるアナ
斎藤が投稿したのは、歌舞伎俳優の四代目中村橋之助と結婚した能條愛未の結婚披露宴からのオフショット。写真には、カメラに笑顔を見せる斎藤の艶やかな着物姿が収められている。投稿の中で斎藤は、披露宴の司会を務めたことを明かしつつ「素敵な機会をくれた愛未と橋之助さんに改めて感謝です」とつづっている。
■斎藤ちはる（さいとう ちはる）
1997年2月17日生まれ。埼玉県出身。女性アイドルグループ「乃木坂46」のメンバーとして活躍し、2018年に卒業。2019年4月1日よりテレビ朝日に入社した。
引用：「斎藤ちはる」Instagram（@chiharu_saito_ex）