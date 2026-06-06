◆米女子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米女子オープン 第２日（５日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）

２打差３位で出た２０１９年全英女子オープン覇者の渋野日向子（サントリー）は３バーディー、３ボギーの７１で回り、通算３アンダーとし、トップと１打差の２位でホールアウトした。「今日もパーオン率が低かったので、かなり難しいラウンドだったけど、３パットしたところもあったけど、なんとか耐えられて良かった」と振り返った。

フェアウェーを外したのは１度だけだったが、パーオン率は４４％にとどまった。「ドライバーはブレが少なくて良かった。アイアンのグリーンを狙うショットもちょっとのブレ。めちゃくちゃ曲がるとかではない。かみ合えば、という感じ」と語り、「このコースは本当に難しいので、耐えなきゃいけないところも多いと思いながらスタートしている。案の定難しいパットを打つことが多くはなってきているけど、本当集中して打てているパットが多い」と口にした。

スタートの１０番で８メートル近いパットをねじ込みバーディー発進。１２番でも残り１７５ヤードの第２打を１・２メートルにつけて伸ばした。直後の１３番はボギーとしたが、１７番パー５で１０４ヤードの３打目を６０センチに絡め、この日３つ目のバーディーを奪った。

後半は耐える展開が続いた。８番で２打目をグリーン右に外し、５メートルのパーパットが残ったが、それをねじ込むと、９番ではアプローチを寄せてセーブした。「（ボギーだった）６番の３パットがすごく悔しかったけど、７、８、９番と耐えながらいけたのはすごく良かった」。気持ちを切らさずに、最後まで粘り抜いた。

「残り２日もすごく難しいラウンドになると思うけど、耐えるところは耐えて、パー５ではしっかりバーディーを取り切れるように、いい位置で終われるように頑張りたい」。２０２４年は２位、昨年は７位と２年続けて好成績を残している大会。今年も好位置で決勝ラウンドに進む。