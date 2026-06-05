中国で「抹茶」生産が拡大　世界各国に輸出　日本と同じ栽培法で半額以下　専門家「強力なライバル」

深い緑色に染まった広大な茶畑。

ここは日本ではありません。

中国では今、大規模投資により抹茶の生産量が増加しています。

世界的に広がっている“抹茶ブーム”をビジネスチャンスと捉え、中国で急拡大する抹茶生産の現場にFNNのカメラが入りました。

取材班が向かったのは、中国東部に位置する杭州市の径山地区。

山の上には、1200年以上の歴史がある「径山寺」があります。

訪れた参拝客には、たてたばかりの抹茶が振る舞われていました。

径山地区は、中国でも有数のお茶の産地として知られていますが近年、力を入れているのが抹茶の生産です。

地元のカフェでは、特産の抹茶を使った様々なスイーツメニューを販売。

中国産抹茶を使ったアイスを試食した取材班は「これでもかというぐらい濃厚な抹茶の香りが口の中に広がって、とてもおいしいです」と話します。

抹茶スイーツを楽しむお客さんは「抹茶味だよ、好き」「抹茶コーヒーとか抹茶プリンとか、今はどれも一般的です」「少し苦みがありますが、すごくさっぱりしています。中国の有名な抹茶は日本より有名だそうです。以前は抹茶といえば日本というイメージでしたけど」などと語ります。

地元の人たちが誇る中国産の抹茶。

一体どのようなものなのでしょうか。

FNNは、中国で最大規模の抹茶生産企業「抹茶村」の取材を特別に許されました。

抹茶の原料となる「てん茶」。

収穫前に日光を遮ることで鮮やかな緑色になり、渋みが抑えられ、うまみが強くなります。

日本の抹茶と同じ方法で作られていました。

抹茶村・王雨春会長：

今年の生育状況はかなりよく、去年とほぼ同じ。少なくとも8000トン以上を見込んでいます。

世界的な抹茶ブームにより、日本でも抹茶の原料「てん茶」の生産量が増えていて、2025年は6278トン。

しかし、「抹茶村」の生産量はわずか数年で3倍の約8000トンになっていて、この会社だけで日本全体の生産量を上回っています。

てん茶の取引価格は、京都で2025年に前の年の2.7倍を記録するなど急激な値上がりを見せていますが、中国産抹茶は日本産の半額以下となっています。

抹茶村・王雨春会長：

この2〜3年で、数十から百社以上のお茶の老舗が抹茶市場に参入しました。正確に数えていませんが数十カ国に輸出し、すでに日本の取引先も見つかっています。

抹茶の伝統文化を持つ日本の市場にも攻勢をかける中国産の抹茶。

流通経済大学 流通情報学部の児玉徹教授は「中国産の抹茶というと低品質の、割と最近まで日本でそういう捉え方をしてきたところもあると思うが、中国政府としても高品質の抹茶を世界市場に輸出していくんだということで、日本の抹茶の作り方を勉強しながら現場に取り入れて、力を入れているところがあって、ここにきて中国産の抹茶は日本産の抹茶の強力なライバルになってきている」と述べました。

では、日本産の抹茶は今後どうなるのでしょうか。

流通経済大学 流通情報学部・児玉徹教授：

これだけ長い間抹茶を作って国の非常に重要な文化として、これだけ長い間はぐくんできた、これは中国にはない話で、中国産の抹茶ブランドと差別化する上で抹茶に関する文化の歴史、これが非常に重要になってくると思います。